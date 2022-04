VID vadītājas alga pērn samazinājusies par trešdaļu

Gadu iepriekš - 2020.gadā - Jaunzemes darba alga bija 63 630 eiro. VID vadītājas amata pienākumus Jaunzeme sāka pildīt 2019.gada 11.februārī.

VID pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka 2020.gadā Jaunzeme pie algas saņēmusi arī piemaksas par darba kvalitāti un intensitāti, bet 2021.gadā finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) izlēma šīs piemaksas nepiešķirt.

Tāpat Jaunzeme pērn saņēmusi 4060 eiro no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 2395 eiro kā ar nepilngadīgā bērna interešu pulciņu apmaksu un citu pasākumu apmaksu saistītus kompensējošus maksājumus no Gvido Romeiko, 1593 eiro apdrošināšanas atlīdzību no "Ergo", kā arī 10,66 eiro procentos no "SEB bankas".

Pagājušā gada beigās Jaunzemei bija bezskaidrās naudas uzkrājumi 40 064 eiro apmērā "SEB bankā". Salīdzinot ar 2020.gadu, Jaunzemes bezskaidras naudas uzkrājumi samazinājušies par 80 eiro.

Jaunzemes īpašumā ir dzīvoklis un zeme Rīgā, bet lietošanā ir dzīvoklis Rīgā.

Vienlaikus Jaunzeme nav deklarējusi parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.

Tāpat Jaunzemei nav deklarēti aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.