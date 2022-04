VID zaudē uzņēmumam tiesvedībā par PVN atmaksu

Izskatāmajā lietā bija strīds par "Integria" no Turcijas uz Latviju importētām precēm, par importu samaksājot pievienotās vērtības nodokli. Pēc tam šīs preces transportēja uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti - Lietuvu - un atskaitīja priekšnodokli.

VID bija atzinis, ka nodoklis nav atmaksājams tāpēc, ka no Turcijas uzņēmuma iegādāto un Latvijas teritorijā importēto preču īpašniece bija pieteicēja kā Lietuvas komersants un Lietuvā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tādēļ "Integria" savā Latvijas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā nebija tiesīga uzrādīt preču importu un šo preču tālāku realizāciju kā Latvijā reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

AT spriedumā norādīja, ka VID nepamatoti nav ņēmis vērā uzņēmuma darījumu patieso struktūru un būtību. AT atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka "Integria", kura preču importēšanas un transportēšanas brīdī bija Latvijā reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, bija veikusi trīs secīgus, bet patstāvīgus darījumus - iegādājās preces no Turcijas uzņēmuma, pēc tam iegādātās preces importēja Latvijā un visbeidzot preces no Latvijas pārvietoja uz Lietuvu, veicot preču piegādei ES pielīdzināmu darījumu.

Tiesa spriedumā norāda, ka pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kontekstā ir būtiski, lai nodokļu maksātājs būtu pareizi deklarējis darījumus attiecīgās valsts nodokļu administrācijai. Pievienotās vērtības nodokļa likums neregulē jautājumu par preču iegādi trešajās valstīs, nodokļu maksātājam jādeklarē un jāpilda savas pievienotās vērtības nodokļa saistības atbilstoši tam, kā darījumi tieši saistās ar konkrēto valsti, atbilstoši tiem darījumu veidiem, kādus paredz Pievienotās vērtības nodokļa likums.

Uzņēmums "Integria" reģistrēts 2015.gadā, liecina "firmas.lv" dati. Pērn uzņēmums apgrozījis 49 173 eiro un strādājis ar peļņu 5810 eiro apmērā.