Kredītvēsture – reti dzirdēta, bet tik nozīmīga

Kas ir kredītvēsture?

Kredītvēsture, kā jau iespējams spriest pēc tās nosaukuma, ir dati par jūsu finansiālajām saistībām ilgākā laika periodā. Kredītvēsture sastāv ne tikai no esošajām kredītsaistībām, bet arī iepriekšējiem aizdevumiem un maksājumiem. Tajā ietilpst informācija ne tikai par saistību apjomu, bet arī to termiņu, aizdevēju un, protams, kredītu apmaksu. Kredītvēsture sastāv arī no informācijas par dažādiem rēķiniem un to apmaksu.

Kādos gadījumos mēs (un kredītdevēji) parasti atceras par kredītvēsturi?

Lielākoties kredītvēsture ir aktuāla brīžos, kad tiek plānots jauns aizdevums (piemēram, patēriņa kredīts) vai cita veida finanšu pakalpojums, piemēram, kredītlīnija vai hipotekārais kredīts. Šādos gadījumos aizdevējs izvērtēs jūsu kredītvēsturi, lai saprastu, vai naudu jums aizdot ir droši un vai spēsiet to atdot noteiktajos termiņos.

Kāpēc ir svarīgi parūpēties par pozitīvu kredītvēsturi?

Ja jūsu kredītvēsture ir negatīva, pastāv ļoti liela iespēja, ka finanšu pakalpojumi, kuriem pieteiksieties, jums tiks atteikti. Otrs scenārijs – aizdevumus un citus finanšu pakalpojumus varēsiet saņemt, taču kredītiestāde piedāvās ļoti neizdevīgus nosacījumus, piemēram, ievērojami paaugstinātu procentu likmi, īsāku atmaksas termiņu vai krietni zemāku naudas summu.

Lai kredītvēsturi saglabātu pozitīvu, vienmēr visus maksājumus veiciet noteiktajos termiņos. Ja šāda iespēja nepastāv (samazinājušies ienākumi, pieauguši komunālie maksājumi vai citi rēķini, radušies neplānoti izdevumi), nekavējoties sazinieties ar kredītdevēju/-iem, lai vienotos par abām pusēm apmierinošu risinājumu. Dažreiz palīdzēt var nākt vienkārša kredītu apvienošana. Bieži vien šādās situācijās virsroku ņem bailes vai kauna sajūta, kā rezultātā problēma tiek ignorēta, taču ilgtermiņā šāda pieeja radīs visai ievērojamas problēmas. Jāpiebilst, ka kredītiestādes ļoti lielu vērību pievērš arī ikviena potenciālā klienta ienākumiem, tāpēc ir svarīgi, lai tie būtu pierādāmi. Šī iemesla (kā arī sociālo garantiju dēļ) ir svarīgi, lai ienākumi būtu legāli, proti, par jums tiktu maksāti nodokļi.

Vai sliktu kredītvēsturi ir iespējams labot?

Labākais veids, kā izvairīties no sliktas kredītvēstures, ir atbildīga aizņemšanās, rūpīgi izvērtējot ikviena kredīta nepieciešamību un iespējas veikt tā apmaksu. Tomēr, ja kredītvēsture jau ir sabojāta, to uzlabot īstermiņā praktiski nav iespējams. Vienīgais veids, kā aizdevēju acīs celt savu vērtību – laicīgi veikt visus turpmākos maksājumus, vienmēr laikā apmaksāt rēķinus, kā arī parūpēties par pietiekami lieliem ienākumiem.

