Pašreizējais pārtikas sadārdzinājums skaidrojams ar energoresursu cenu kāpumu septembrī un oktobrī. Nozares pārstāvji skaidroja, ka pašreizējā ražošanas sadārdzināšanās veikalu plauktos būs redzama tikai rudenī.

"Pārtikas cenas pamatproduktiem, manuprāt, pieaugs no 50% līdz 100% pret pagājušā gada rudens cenām. Un daļai produktu tas ir noticis jau šodien," teica zivju pārstrādes uzņēmuma "Karavela" valdes loceklis Andris Bite.

Pēc ziemas pārtraukuma dīzeļdegvielu no aprīļa atkal jātirgo ar 7% bio piejaukumu. Tas litru dīzeļdegvielas sadārdzinot no 10 līdz 14 centiem. Viens no priekšlikumiem, kā novērst pārtikas cenu kāpumu, bija atteikšanās no šī piejaukuma. Latvijas Bankā gan norādīja, ka lielu labumu tas nedotu.

"Pašlaik prognozes ir ļoti nenoteiktas gan enerģijai, gan pārtikai. Viss ir ļoti atkarīgs, kā risināsies notikumi Ukrainā. Arī tāpēc, ka Ukraina ir liels pārtikas piegādātājs Eiropai. Tomēr Latvijā mēs vairāk pārtiku saražojam, nekā patērējam. Gluži uz divkārtēju cenu pieaugumu mēs neskatāmies," sacīja Latvijas Bankas ekonomiste Ieva Opmane.

Šonedēļ Latvijas Banka palielināja inflācijas prognozi šim gadam no 6,1% līdz 9,5%. Arī atteikšanās no akcīzes lielu labumu nenestu.

"Pēc mūsu aprēķiniem, samazinot akcīzes nodokli līdz zemākajam pieļaujamam līmenim, tā ietekme uz kopējo inflāciju būtu tikai 0,4%," sacīja Opmane.

Latvijas Bankā norādīja, ka pagājušajā gadā algu pieaugums bijis lielāks par inflāciju, un arī šogad esot šādi novērojumi. Ekonomikas ministrijā (EM) uzsvēra, ka notiek darbs pie atbalsta mehānismiem uzņēmumiem un tiek plānoti atbalsti iedzīvotājiem, kuriem tie vajadzīgi visvairāk, piemēram, pensionāriem.

