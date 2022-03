Braukšanas paradumi, kas palīdzēs ietaupīt degvielu

Gjensidige Latvija ir apkopojusi galvenos faktorus, kas ietekmē degvielas patēriņu, kā arī ieteikumus, kā to ietaupīt.

2022. gada februārī praktiski visu tirdzniecības nozaru cenas Eiropā un Latvijā, tostarp arī degvielas, ir sākušas manāmi kāpt. Daļa cilvēku apsver automašīnas iegādi, kas patērē mazāk degvielas – hibrīdus vai pat elektroauto. Savukārt liela daļa sabiedrības apsver domu automašīnas lietot retāk, biežāk pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Taču patiesībā, neskatoties uz to, cik nolietots un vecs ir auto, pastāv vairāki veidi, kā ietaupīt degvielu – sākot ar ekonomiski pamatotu pārvietošanās līdzekļa izvēli un beidzot ar savu braukšanas iemaņu attīstīšanu un maiņu.

Parūpējies par sava auto tehnisko un fizisko stāvokli

Vislielākais degvielas dedzinātājs ir neatbilstošs auto tehniskais stāvoklis. Netīrs dzinējs krietni palielina degvielas patēriņu. Arī netīrs gaisa filtrs ierobežo gaisa ieplūdi, ierobežojot dzinēja veiktspēju un ekonomiju. Ieteicams regulāri pārbaudīt, automašīnas riepu spiedienu. Ja tas būs neatbilstošs, degvielas patēriņš var palielināties līdz puslitram uz 100 kilometriem. Uz katra automobiļa ir uzlīme, kas norāda nepieciešamo riepu spiedienam konkrētajam auto.

Arī automašīnas svars ir viens no būtiskākajiem rādītājiem, kas ietekmē degvielas patēriņu. Tādēļ svarīgi nevajadzīgas lietas atstāt mājās. Arī neizmantotais velosipēdu stiprinājums un jumta bagāžnieks katru dienu noēd pāris centus. Noņemot šīs lietas no automašīnas jumta, gada laikā ir iespējams ietaupīt līdz pat 10-20% no degvielas patēriņa. Pastiprināta uzmanība būtu jāpievērš arī tam, lai automašīnā atrastos tikai nepieciešamās lietas, jo der atcerēties, ka katri 50 kg palielina degvielas patēriņu par aptuveni 2%. Tas nozīmē, ka, ja tas vēl nav izdarīts, automašīna būtu jāatbrīvo no rezerves riepām un citiem smagiem priekšmetiem bagāžas nodalījumā un virs tā.

Racionālāka braukšana

Vēja pretestība palielina degvielas patēriņu, tādēļ svarīgi, braucot ar auto lielā ātrumā, centies turēt logus aizvērtus. Šī tendence paliek arvien aktuālāka līdz ar saulainajām pavasara dienām, šoferiem izvēloties pavadīt braucienu ar nedaudz vai pat pilnībā atvērtu logu vai lūku.

Lai mazāk patērētu degvielu, pēc iespējas jāizvairās no straujas bremzēšanas un ātruma uzņemšanas. Lai izvairītos no straujas bremzēšanas, priekšā esošo ceļu ir nepieciešams laikus pārredzēt. Šim nolūkam ir iespējams vadīties pēc priekšā braucošajām automašīnām, kas, piemēram, bedres, guļošos policistus vai ātruma samazinājuma zīmes pamana agrāk nekā jūs. Līdz, ar ko ir jāatceras zelta likums – jo mazāk braukšanas laikā ir nepieciešamība bremzēt vai strauji uzņemt ātrumu, jo mazāks ir degvielas patēriņš. Ja satiksme ir intensīva, brauc vienmērīgi un izvairies no ātras braukšanas, lai varētu pietuvoties priekšā esošajai automašīnai, pēc tam strauji nebremzējot.

“Tā kā strauja bremzēšana un ātruma uzņemšana biežāk ir sastopama tieši pilsētas centrā, savukārt distances, kas pilsētā ikdienā tiek šķērsotas visbiežāk nav lielas, iespējams, racionālāk ir izvēlēties citu pārvietošanās līdzekli, piemēram, velosipēdu vai skrejriteni. Tas ļaus ne tikai ietaupīt degvielu, bet arī mazinās piesārņojumu pilsētā un ļaus izbaudīt silto pavasari, kas tuvojas straujiem soļiem,” uzsver Gjensidige Latvija Transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Andris Balodis.

Savukārt braucot pa šoseju degvielu ir iespējams ietaupīt, pielietojot kruīza kontroli. Kruīza kontrole var palīdzēt ietaupīt vidēji 7–14% degvielas, pateicoties tās spējai uzturēt nemainīgu ātrumu. Taču ir jāpatur prātā, ka kruīza kontrole taupa degvielu tikai tad, ja to pielieto uz vienmērīga ceļa, kur nav satiksmes sastrēgumu, kā arī vienmērīgi braucot augšup vai lejup. Tomēr, braucot ceļu, kas pastāvīgi maina virzienu vai ir ar ļoti straujiem slīpumiem, kruīza kontroles funkciju ir ieteicams, jo tā tieši otrādi – liks jums vairāk spiest bremzes pedāli un tādējādi arī patērēs vairāk degvielas.