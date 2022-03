Ne tikai jauni veikali, bet arī jauni amati – ko dara “Lidl” ”svaiguma speciālisti”?

Augļu, ogu, sakņu, dārzeņu un zaļumu kvalitāti pārbauda jau noliktavā, taču ar to nepietiek, šos procesus ir jāuzrauga arī veikalā, tāpēc “Lidl” veikalos ir īpašs amats “Svaiguma speciālists”. Kas ir “Svaiguma speciālists”, kādēļ tāds ir nepieciešams un kādi ir tā pienākumi?

Pirms dažiem mēnešiem Latvijā darbu uzsākušajos “Lidl” veikalos svaigie augļi un dārzeņi ir viena no veikala vizītkartēm. Viesojāmies vienā no veikaliem, lai uzzinātu vairāk par šo neierasto amatu.

“Svaiguma speciālistam veikalā ir trīs galvenie uzdevumi,” stāsta “Lidl” veikalu reģionālā vadītāja Laima Guste. “Sekot pareizam, pārredzamam un ērtam produktu izvietojumam, atbildēt par tīrību augļu un dārzeņu nodaļā, kā arī – pats galvenais – regulāri fiziski pārbaudīt augļu un dārzeņu svaigumu.”

Svaiguma speciālistu uzdevums ir nepārtraukti rūpēties par to, lai klienti var uzticēties augļu un dārzeņu kvalitātei, lai ikviens ābols un ikviens kāposts, ko paņem rokās klients, būtu nešaubīgi liekams iepirkumu ratos.

Sekot stingrajām kvalitātes prasībām palīdz īpaši izveidota ilustrēta rokasgrāmata, kurā ar attēliem parādīts visu augļu un dārzeņu pieļaujamais pārdošanas izskats, kā arī katram produktam raksturīgo bojājumu pazīmes, kas signalizē, ka šis produkts vairs nav derīgs pārdošanai. Visbiežāk tie ir lapu nobrūnējumi, mizas bojājumi vai krāsas izmaiņas. Svaiguma speciālistam ir jāpiefiksē tādas detaļas kā salātu lapiņu vīšana, redīsu plīšana, brūni pleķīši uz mango un tas, vai ananāsiem lapiņas nesāk kalst. Īpašu uzmanību jāpievērš bio produktiem, jo tie ir daudz jutīgāki un bojājas ātrāk. Arī gurķi un tomāti nav paredzēti ilgai dzīvei plauktā.

Svaiguma kontrole iespējama tikai fiziski – svaiguma speciālists regulāri pārcilā jutīgākos augļus un dārzeņus, lai izlasītu ārā tos, kas sāk izrādīt bojāšanās pazīmes. Tādi ir, piemēram, ir Ziemassvētkos un gadu mijā tik populārie citrusaugļi.

“Ja rodas aizdomas par kādas dārzeņu partijas svaigumu, speciālists paraugu, piemēram, sīpolu, var paņemt uz darbinieku telpu, kur to pārgriež un izvērtē kvalitāti, “ stāsta L. Guste.

Viens no produktiem, kam svaiguma speciālisti pievērš īpašu uzmanību un ar kura augsto kvalitāti “Lidl” izceļas, ir avokado. Tas ir ļoti “cimperlīgs” produkts, un cilvēki, kas to pērk, vēlas to nopirkt brīdī, kad tas ir perfektā kondīcijā un nebūs jāgaida nedēļa, pirms to var ēst brokastīs.

Savukārt slavenajiem banāniem ir īpaši sagatavota ilustrēta gatavības tabula. Nedaudz par zaļu netiek plauktā, bet pirmie mazie brūnumiņi jau signalizē, ka tie plauktā ir par ilgu.

Vispārēju kontroli svaiguma speciālists veic katru stundu, bet pilnīgu svaiguma kontroli ik pa 3-4 stundām, tā ka svaiguma speciālista darba diena ir ļoti piepildīta.

“Svaigi augļi un dārzeņi, kā brokoļi, tomāti, šampinjoni, veikaliem tiek piegādāti katru dienu, tie nestāv dzesētājos vai ledusskapjos, “ uzsver L. Guste. Gandrīz viss tiek iztirgots jau vienā dienā – tā ir “Lidl” pieeja, kā nodrošināt augstāko svaigumu un kvalitāti.

Ļoti svarīga ir arī augļu un dārzeņu pareiza izvietošana. Tos nevar vienkārši sasviest, tad tie saspiežas un sāk bojāties. Ir dārzeņi, ko var sabērt kastē, bet lielākā daļa svaigo augļu ir diezgan trausli, tāpēc tie jāizvieto pareizi un saudzīgi, šeit darbiniekiem palīdz īpašas norādes par spiedienjutīgiem produktiem.

Īpaša nozīme ir plauktu higiēnai, un arī tas ir svaiguma speciālista darba pienākumos. Plaukti tiek regulāri tīrīti un slaucīti, lai tur neuzkrātos nekādas organiskas paliekas, kas varētu veicināt produktu bojāšanos vai piesaistīt kaitēkļus.

“Apmācībās mēdzam teikt, ka svaiguma speciālists savā darbā var vadīties pēc pavisam vienkārša principa – ja paši tādas kvalitātes augli vai dārzeni negribētu pirkt savas ģimenes maltītei, tad to noteikti nevar piedāvāt pārdošanā klientam, “ sarunu beidzot, saka L. Guste.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Lidl