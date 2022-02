Zeps: “Šim gadam Rīgas ostā rekordliels pieteikto kruīza kuģu vizīšu skaits”

“Šī gada kruīza kuģu kalendārs acīmredzami liecina par industrijas pozitīvu atkopšanos, taču vienlaikus tas ir arī aktīva Rīgas ostas pārvaldes un tās partneru darba rezultāts, visu pandēmijas laiku sistemātiski strādājot ar starptautiskajām nozares asociācijām, kruīza kompānijām un kuģu aģentiem, lai izceltu tieši Rīgas priekšrocības un izcilību kruīzu maršrutu kartē”, saka Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Divpadsmit kuģi Rīgas ostu plāno apmeklēt pirmo reizi, tostarp arī lielākais no pieteiktajiem - kruīzu kompānijas “Royal Caribbean International” 15 klāju kuģis “Voyager of the Seas”. Tā garums – 311,1 metrs un uz kuģa vienlaikus var pārvadāt vairāk nekā 3600 pasažieru.

Pirmais kruīza kuģis Rīgas ostā šosezon gaidāms 13. aprīlī. Tas būs vācu kruīza kompānijas “Plantours Kreuzfahrten” jūras laineris “Hamburg” ar aptuveni 400 pasažieriem uz klāja.

Sagaidāms, ka šogad Rīgā varēsim ieraudzīt lielākus kuģus nekā iepriekš, tāpat pozitīvi, ka 25 kruīza kuģi Rīgas ostā plāno uzturēties ilgāk - divas dienas. Visvairāk pieteikto vizīšu ir no ASV un Vācijas kruīza kuģu kompānijām.

Rīgas brīvostas pārvalde jau vairākus gadus ir dažādu starptautisku asociāciju - Cruise Europe, Cruise Lines International Association, Baltic Ports Organization, The International Association of Cities and Ports (AIVP) un International Association of Ports and Harbors, biedrs, aktīvi līdzdarbojoties nozares organizāciju dienaskārtībā. Lai stiprinātu sekmīgi uzsākto mārketinga darbu, šopavasar Rīgas osta un pilsēta kārtējo reizi tiks pārstāvēta arī lielākajā un nozīmīgākajā pasaules kruīzu industrijas izstādē Seatrade Cruise Global, kas aprīlī notiks ASV.

Šogad atsāksies ne vien kruīza kuģu satiksme, bet 6. aprīlī savā pirmajā reisā, tā atjaunojot regulāros pasažieru, pasažieru transportlīdzekļu un kravas pārvadājumus jūras maršrutā Rīga – Stokholma uzsāks arī Tallink kuģis “Isabelle”. Tiešie reisi starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām paredzēti katru otro dienu. Vairāk - https://lv.tallink.com/riga-stokholma-isabelle.

Saraksts ar pieteiktajiem kruīza kuģu apmeklējumiem publicēts Rīgas brīvostas pārvaldes interneta vietnē www.rop.lv, vienlaikus sadaļā “Kuģi ostā” - https://rop.lv/lv/kugi-osta ir iespēja tiešsaistes režīmā iepazīties un uzzināt vairāk par katru ostā ienākušu vai tuvākajās dienās gaidāmu kuģi.

Raksts tapis sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.