Vēža apdrošināšana - tagad arī Latvijā

Fokuss uz ārstēšanos

Šķiet, mūsdienās ikvienam ir gadījies just līdzi kāda drauga vai paziņas cīņai ar audzēju. Latvijā ik gadu vēzi pirmo reizi diagnosticē vairāk nekā 11 000 cilvēku. Taču labā ziņa ir tā, ka modernās medicīnas iespējas, kā arī valsts apmaksātie onkoloģisko slimību skrīningi ļauj saslimšanu atklāt jau sākuma stadijās. Jo ātrāk audzējs diagnosticēts, jo lielākas iespējas to izārstēt. Lai vai kā, cilvēks nekad nevar būt gatavs vēža diagnozei. Bet tai ir gatava vēža apdrošināšana.

Vēža apdrošināšana ir inovatīvs ERGO pakalpojums, kas sniedz finansiālu drošību onkoloģiskas saslimšanas gadījumā, ļaujot fokusēties uz galveno – savu veselību. Brīdī, kad jāsāk cīņa ar audzēju, saņemto apdrošināšanas atlīdzību var izmantot pēc saviem ieskatiem – gan ārstniecības izdevumiem, gan citām ikdienas vajadzībām, kuras slimības laikā, iespējams, ir grūti apmaksāt darba nespējas dēļ. Tā ir atlīdzība, kas var atvērt durvis uz ātrāku slimības izmeklēšanu un ārstēšanu, uz medikamentiem un medicīnas pakalpojumiem, kurus neapmaksā valsts, tostarp uz progresīvākām un efektīvākām ārstēšanas metodēm. Saņemot atlīdzības izmaksu, nav nepieciešams iesniegt čekus par medikamentiem un procedūrām vai saskaņot izvēlētās ārstniecības metodes.

Priekšrocības

Ļoti būtisks faktors, kas vēža apdrošināšanu atšķir no kritisko saslimšanu apdrošināšanas, ir tas, ka atlīdzība tiek izmaksāta arī onkoloģisko saslimšanu agrīnajās stadijās, tostarp ādas vēža gadījumā. Vēža apdrošināšana ir īpaši pretimnākoša ģimenēm ar bērniem, jo, apdrošinoties kādam no vecākiem, automātiski un bez papildu maksas tiek apdrošināti arī šī cilvēka bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tās atvases, kuras vēl tikai piedzims polises darbības laikā. Bērni tiek apdrošināti par pusi no vecāka apdrošināšanas summas, ar limitu līdz 25 000 eiro.

ERGO vēža apdrošināšana ir pieejama vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Apdrošināšanas polises līguma darbības laiks ir ļoti plašs – iespējams izvēlēties sev piemērotāko termiņu no viena līdz pat 46 gadiem. Arī apdrošināšanas summas izvēles iespējas ir lielas – no 3000 līdz 100 000 eiro. Ikmēneša apdrošināšanas iemaksa ir atkarīga no izvēlētās apdrošināšanas summas un cilvēka vecuma. Līguma noslēgšana notiek ātri: ja cilvēkam nav bijušas risku paaugstinošas indikācijas, process ir vienkāršs – pietiek ar apdrošināšanas pieteikuma un veselības deklarācijas aizpildīšanu.

Reāls atbalsts

Vēža apdrošināšanai ir plašs diagnožu un stadiju segums, kā arī elastīgi nosacījumi, turklāt atlīdzības izmaksa notiek ātri, saprotot, cik svarīgs ir laiks, – vidēji jau nedēļas laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

“Kā pierādījusi ERGO pieredze Igaunijā un Lietuvā, vēža apdrošināšana ir pakalpojums, kas saslimstot sniedz reālu atbalstu un palīdz gūt sirdsmieru. Neviens nevar zināt, vai vēža saslimšanas gadījumā pietiks ar valsts apmaksāto ārstēšanu vai tomēr būs nepieciešamas specifiskas un dārgas metodes vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā. Taču, apdrošinoties un novirzot šim mērķim aptuveni 15 eiro mēnesī, mēs varam veidot drošības spilvenu, kas saslimstot sniegs finansiālu stabilitāti,” norāda ERGO Life Insurance SE Dzīvības un Veselības apdrošināšanas departamentu direktors Baltijā Gints Konrads.

ERGO dati par kaimiņvalstīm liecina, ka Igaunijā klientu izvēlētā apdrošināšanas summa vidēji ir 49 000 eiro, bet Lietuvā – 28 000 eiro. Savukārt vidējais vecums, kādā cilvēki iegādājas šo apdrošināšanas pakalpojumu, ir 38 gadi. Biežāk to dara sievietes, veidojot 59% no apdrošināto skaita gan Lietuvā, gan Igaunijā.

Uzzini vairāk!

Lai saņemtu individuālu konsultāciju par vēža apdrošināšanu, aicinām sazināties ar ERGO speciālistiem, zvanot pa tālruni 1887, vai klātienē, iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku sev tuvākajā ERGO klientu apkalpošanas filiālē.

Raksts tapis sadarbībā ar ERGO