Vai elektrības biržas tarifa lietotāji pielāgo patēriņa ieradumus un samazina rēķinu

Komentāru sniedz Tet elektrības biznesa vadītāja Viktorija Ķirsone.

Elektrības dinamiskā tarifa klienti par elektrību maksā pēc biržai piesaistītas elektrības ik stundas cenas. Tai ērti var sekot līdzi gan Nord Pool tīmekļa vietnē https://ej.uz/elektribas_cenas, gan pakalpojuma sniedzēja mājaslapā vai lietotnē, piemēram, Tet klienti – lietotnē Mans Tet. Būtiski ir apzināties, ka elektroenerģiju tērējot diennakts izdevīgajās stundās, var vērā ņemami ietaupīt. Piemēram, pēdējās nedēļas laikā elektroenerģijas cena biržā, salīdzinot “dārgākās” stundas dienas vidū ar “lētākajām” nakts stundām, atšķiras līdz pat 10 reizēm.

Paradumu maiņa notiek pakāpeniski

Analizējot Tet dinamisko biržas klientu vidējo profilu, redzam, ka virzība uz elektroenerģijas “taupīšanu” lētajās stundās notiek ļoti pakāpeniski, jo klientiem ir jāmaina savi ieradumi. Pirmās vērā ņemamās izmaiņas, kad 2021. gadā cilvēki sāka vairāk elektroenerģiju lietot “lētajās” stundās, notika tikai rudens mēnešos – sākot no novembra. Pašlaik sāk veidoties tendence, bet nav strauji augšupejoša līkne, ka elektrību vairāk sāk lietot izdevīgajās diennakts stundās. Tendenci pamudināja divus – trīs mēnešus saņemtais augstākais rēķins, kā arī intensīvākas diskusijas publiskajā telpā un pakalpojumu sniedzēju aktīvā komunikācija ar klientiem, aicinot pievērst uzmanību un elektroenerģiju vairāk tērēt stundās, kad tā ir lētāka.

Salīdzinot 2020. un 2021. gada izskaņu, cilvēki sākuši vairāk elektrību tērēt nakts stundās no plkst. 03.00 līdz 05.00 (+3%) un mazāk dārgākajās stundās no rīta līdz vakaram. Gada beigās patēriņa pieaugums novērojams no nakts stundām līdz pusdienas laikam. Cena sāk kristies vakara stundās, taču šinī laikā patēriņa izmaiņas nav novērojamas, jo cilvēki atgriežas mājās no darba un pievēršas mājas ikdienas jautājumiem, ko grūtāk izmainīt, tajā skaitā gatavo, mazgā drēbes, skatās TV un pavada laiku datoros.

Jāizmanto brīvdienu priekšrocības

Ja darba dienās cilvēki ir aizņemti ar ikdienas darbiem un rūpēm par ģimeni, un līdz ar to mazāk laika atliek domām – kur un kā izdevīgāk tērēt elektroenerģiju, tad brīvdienās šīm aktivitātēm var un vajag pievērsties vairāk. Dinamiskā biržas tarifa klientu vidējā patēriņā decembrī novērojams, ka ļoti maz tiek izmantotas izdevīgās stundas. Piemēram, brīvdienās ap plkst. 16.00-18.00, kad biržas cena parasti ir augstākās, arī patēriņš sasniedz lielāko dienas īpatsvaru. Savukārt lētajās nakts stundās patēriņš ir vienlīdzīgs brīvdienās un darba dienās. Rēķina samazināšanai brīvdienu ritmu varētu pielāgot lielākā apmērā.

Elektroenerģijas cena biržā – ļoti svārstīga

Salīdzinot elektroenerģijas cenas biržā 2021. gada laikā, tarifs ir bijis ļoti mainīgs – pat vienas diennakts laikā biržas cena pieaug trīskārši. Salīdzinot gada sākumu un beigas, rītos laikā no plkst. 7.00 līdz 9.00 cena augusi pat pieckārši. Vakara stundās šis pieaugums ir bijis nedaudz mazāks, 12 mēnešu periodā augot par trīs līdz četrām reizēm.

Jāatceras, ka rēķina pieaugumu ietekmē ne tikai elektroenerģijas cenas, bet arī sezonalitāte. Gada tumšākajā laikā neizbēgami pieaug patērētais elektrības apjoms, kas daļēji izskaidro arī rēķinu pieaugumu rudens un ziemas mēnešos. Tomēr, ja vērojamas būtiskas izmaiņas patērētajā elektrības rēķinā, ir jāpārskata savi elektroenerģijas lietošanas paradumi. Iespējams, nedēļas vai mēneša periodā būtiska atšķirība netiks novērota, bet ilgākā laika posmā iegūtā informācija palīdzēs rūpīgāk plānot patēriņu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Praktiski ieteikumi, kā samazināt elektroenerģijas izmaksas:

Katru dienu iepazīties, kuras nākamajā dienā būs izdevīgās elektrības stundas. 2 Precīziem cenu aprēķiniem pa stundām var sekot līdzi šeit. Attiecīgi pēc prognozes, saplānot arī nākamās dienas aktivitātes saistībā ar lielāko elektroenerģijas patēriņu. Tas ļaus pārdomāti tērēt elektrību “lētajās” stundās un samazināt patēriņa apjomu “dārgajās” stundās. Varbūt pirmajā brīdī doma par elektrības tērēšanu atbilstoši konkrētām stundām šķiet apgrūtinoša vai reālajā dzīvē neizpildāma, taču ir cilvēki, kas šādi ļoti būtiski ietaupa mājsaimniecības budžetu. Turklāt tas ļauj plānot arī laiku un darbus, kas jāpaveic.

Precīziem cenu aprēķiniem pa stundām var sekot līdzi šeit. Attiecīgi pēc prognozes, saplānot arī nākamās dienas aktivitātes saistībā ar lielāko elektroenerģijas patēriņu. Tas ļaus pārdomāti tērēt elektrību “lētajās” stundās un samazināt patēriņa apjomu “dārgajās” stundās. Varbūt pirmajā brīdī doma par elektrības tērēšanu atbilstoši konkrētām stundām šķiet apgrūtinoša vai reālajā dzīvē neizpildāma, taču ir cilvēki, kas šādi ļoti būtiski ietaupa mājsaimniecības budžetu. Turklāt tas ļauj plānot arī laiku un darbus, kas jāpaveic. Apgūsti elektrotehnikas priekšrocības. Lielai daļai veļas mazgājamo mašīnu, trauku mazgājamo mašīnu, mājas apsildes sistēmu un citu elektronisko ierīču ir funkcija, kas ļauj tās darbību iestādīt konkrētā laikā. Piemēram, var noregulēt, ka veļas mašīna sāk strādāt pēc piecām stundām. Daļa ierīču lietotāju par šādām funkcijām vai nu nezina, vai nevēlas tajās iedziļināties. Taču ietaupījuma nolūkos noteikti ir vērts pārskatīt ierīces lietošanas instrukciju un to lietot visizdevīgākajā brīdī.

Lielai daļai veļas mazgājamo mašīnu, trauku mazgājamo mašīnu, mājas apsildes sistēmu un citu elektronisko ierīču ir funkcija, kas ļauj tās darbību iestādīt konkrētā laikā. Piemēram, var noregulēt, ka veļas mašīna sāk strādāt pēc piecām stundām. Daļa ierīču lietotāju par šādām funkcijām vai nu nezina, vai nevēlas tajās iedziļināties. Taču ietaupījuma nolūkos noteikti ir vērts pārskatīt ierīces lietošanas instrukciju un to lietot visizdevīgākajā brīdī. Mājas uzkopšanas un citus darbus plāno laikā, kad ir zemas elektrības izmaksas:

apskatīties, kad ir izdevīgākais brīdis mājas tīrīšanai, izmantojot putekļu sūcēju, un dari to jebkurā dienā no rīta vai vēlāk vakarā. ja veļu plāno mazgāt darba dienā, netīrās drēbes saliec veļas mašīnā jau iepriekšējā vakarā un veļas mazgājamo mašīnu darbam iestati aptuveni no četriem līdz pieciem rītā; dienas beigās pēc vakariņām saliec netīros traukus trauku mazgājamajā mašīnā un, līdzīgi kā ar veļas mašīnu, iestati tās darbības laiku nakts “lētajās” stundās.

Plāno ēst gatavošanu. Maltītes parasti mēdzam gatavot un ieturēt laikā, kad tarifs ir salīdzinoši augsts – pēcpusdienās un vakaros. Savlaicīga ēdienreižu gatavošanas plānošana ne tikai ļaus samazināt izmaksas, bet arī atvieglos ikdienu – samazināsies laiks, kas tiek veltīts ēst taisīšanai, un brīvo laiku būs iespējams veltīt ģimenei vai hobijiem. Svētdienā, piemēram, elektrības “lētajās” stundās var sagatavot maltītes vairākām dienām uz priekšu.

Maltītes parasti mēdzam gatavot un ieturēt laikā, kad tarifs ir salīdzinoši augsts – pēcpusdienās un vakaros. Savlaicīga ēdienreižu gatavošanas plānošana ne tikai ļaus samazināt izmaksas, bet arī atvieglos ikdienu – samazināsies laiks, kas tiek veltīts ēst taisīšanai, un brīvo laiku būs iespējams veltīt ģimenei vai hobijiem. Svētdienā, piemēram, elektrības “lētajās” stundās var sagatavot maltītes vairākām dienām uz priekšu. Apgaismojumu tērē tur, kur tas tiešām nepieciešams. Daudziem ir ieradums vakara stundās atstāt gaismu mājokļa telpās, kurās neuzturas. Piemēram, vakars tiek pavadīts pie televizora, bet virtuvē pēc vakariņām tiek atstāta gaisma. Apgaismojums būtu jāizslēdz telpās, kurās neuzturamies un kad tas nav nepieciešams. It īpaši dārgajās stundās – pēcpusdienās un vakaros. Tāpat apgaismojumam jāizvēlas pēc iespējas energoefektīvākas spuldzes. Lai gan to cena ir augstāka, tās patērē mazāk enerģijas un ieguvums ilgtermiņā būs lielāks.

Daudziem ir ieradums vakara stundās atstāt gaismu mājokļa telpās, kurās neuzturas. Piemēram, vakars tiek pavadīts pie televizora, bet virtuvē pēc vakariņām tiek atstāta gaisma. Apgaismojums būtu jāizslēdz telpās, kurās neuzturamies un kad tas nav nepieciešams. It īpaši dārgajās stundās – pēcpusdienās un vakaros. Tāpat apgaismojumam jāizvēlas pēc iespējas energoefektīvākas spuldzes. Lai gan to cena ir augstāka, tās patērē mazāk enerģijas un ieguvums ilgtermiņā būs lielāks. Ja televizoru neskaties, slēdz to ārā vai izmanto ieraksta funkciju un skaties elektrības “lētajās” stundās. Daudzās mājās televizors ir ilgstoši ieslēgts, bet neviens ģimenes loceklis to īsti neskatās. Šāds paradums izveidojies pārsvarā diennakts “dārgajās” stundās, kad cilvēki pārrodas mājās no darba, skolas vai bērnu dārza. Ieteikums ir izslēgt ne vien televizoru, bet arī dekoderi. Iespējams, ģimenes var ieviest paradumu sev interesējošos raidījumus, filmas vai šovus ierakstīt, pēc vakariņām doties pastaigā un pēc tās, kad “nomierinājusies” būs arī elektrības cena, vērot iemīļoto pārraidi.

[1] Elektroenerģijas cenai biržā piesaistītajā dinamiskajā pakalpojumā katru stundu tiek fiksēts mājokļa elektroenerģijas patēriņš, un katras stundas patēriņa izmaksas tiek aprēķinātas pēc attiecīgās stundas elektroenerģijas cenas biržā. Nord Pool Spot biržas cenas tiek publiskotas vienu dienu iepriekš.

[2] Precīziem cenu aprēķiniem pa stundām var sekot līdzi tīmekļa vietnē: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=chart.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Tet