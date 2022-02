Patēriņa cenas Latvijā gada laikā pieaugušas par 7,4%

Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, janvārī audzis par 3,9%.

Statistikas pārvaldē informē, ka būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām šogad janvārī salīdzinājumā ar decembri bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, dažādu preču un pakalpojumu grupā, mājokļa iekārtai, veselības aprūpei, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 1,9%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu grupā bija svaigiem augļiem (+9,9%) un svaigiem dārzeņiem (+4,5%). Cenas pieauga kartupeļiem (+11,9%), miltiem un citiem graudaugiem (+6,5%), kā arī cūkgaļai (+2,2%). Galvenokārt noslēdzoties akcijām, cenas kāpa konditorejas izstrādājumiem (+2%), šokolādei (+5,1%), skābajām krējumam (+4%), brokastu pārslām (+8,3%). Dārgāki kļuva atspirdzinošie dzērieni (+5,8%), ko ietekmēja akciju noslēgumi un akcīzes nodokļa pieaugums no 1.janvāra atspirdzinošajiem dzērieniem ar astoņiem gramiem vai vairāk cukura 100 mililitros. Akciju ietekmē vidējais cenu līmenis samazinājās pienam (-2,8%), olām (-3,3%) un biezpienam (-3,3%).

Apģērbu un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 3,4%. Atlaižu un izpārdošanu ietekmē vidējais cenu līmenis apģērbiem kritās par 3,6% un apaviem par 3,3%.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 4,3%.

Balstoties uz energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, no 1.janvāra tika atcelta obligātā iepirkuma un jaudas komponente (OIK) un pārvaldes un sadales sistēmu pakalpojumu maksa, kā rezultātā mājsaimniecībām lētāka kļuva elektroenerģija. Daļai iedzīvotāju tika piemēroti maksas atvieglojumi dabasgāzei, tomēr ņemot vērā, ka atvieglojumi tika piešķirti tikai divām patērētāju grupām, vienai no kurām maksimālā kompensācija tika paredzēta 75% apmērā no pieauguma, vidējais cenu līmenis kāpa par 31,9%. Dārgāka kļuva arī siltumenerģija (+2,9%).

Atkritumu savākšanas pakalpojumiem dabas resursu nodokļa un tarifu pieauguma ietekmē cenas mēneša laikā kāpa vidēji par 17%. Dārgāks bija cietais kurināmais, kanalizācijas pakalpojumi un materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam.

Mājokļa iekārtas grupā cenas mēneša laikā pieauga vidēji par 2,8%. Noslēdzoties akcijām, sadārdzinājās mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi, neelektriskie virtuves piederumi un priekšmeti, ka arī trauki.

Veselības aprūpes grupā cenas mēneša laikā palielinājās vidēji par 1,2%. Dārgāki bija farmaceitiskie produkti un zobārstniecības pakalpojumi.

Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi mēneša laikā kļuva dārgāki par 0,5%, ko noteica degvielas cenu kāpums par 1,5%. Dīzeļdegvielas cenas palielinājās par 1,9%, benzīna - par 1,3%, bet auto gāzes vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Cenas pieauga arī automašīnām, savukārt lētāki bija pasažieru aviopārvadājumi.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas mēneša laikā pieauga vidēji par 3,2%, ko lielākoties ietekmēja akciju noslēgumi personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Dārgāka kļuva autotransportlīdzekļu apdrošināšana, apbedīšanas pakalpojumi un finanšu pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija ēdināšanas pakalpojumiem, rotaļlietām, barībai lolojumdzīvniekiem, savukārt cenas samazinājās pirmsskolas izglītībai, grāmatām un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2022.gada janvārī, salīdzinot ar 2021.gada janvāri, bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, mājokļa iekārtai, apģērbam un apaviem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, dažādu preču un pakalpojumu grupā, kā arī veselības aprūpei.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 8,8%.

Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+20,1%). Cenas pieauga sieram un biezpienam (+13,6%), piena produktiem (+14,8%), pienam (+10,7%), jogurtam (+15,3%). Dārgāki bija milti un citi graudaugi (+32,3%), maize (+7,5%), konditorejas izstrādājumi (+5,7%), makaronu izstrādājumi (+13,4%), rīsi (+18,7%), brokastu pārslas (+11,4%). Cenas palielinājās kartupeļiem (+60,1%), augu eļļai (+27,3%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+3,5%), mājputnu gaļai (+5,8%), saldējumam (+11,7%), sviestam (+14,5%). Sadārdzinājās arī ievārījums un medus (+11,2%), svaigi augļi (+2,3%), kafija (+2,4%), svaigas vai atdzesētas zivis (+10,4%), konservētas vai pārstrādātas zivis un jūras velšu izstrādājumi (+6,3%), mērces un garšvielu piedevas (+11,3%), margarīns (+18,4%), kā arī atspirdzinošie dzērieni (+6,9%). Savukārt lētāka bija cūkgaļa (-2,2%).

Apģērbu un apavu grupā cenas gada laikā pieauga par 5,6%. Apģērbu cenas pieauga vidēji par 4,6%, bet apavu cenas - par 8,6%.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 10,1%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai, kā arī dabasgāzei. Cenas pieauga cietajam kurināmajam, atkritumu savākšanai, mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem, materiāliem mājokļa uzturēšanai un remontam, mājokļa īrei, kanalizācijas pakalpojumiem, mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī ūdensapgādei.

Mājokļa iekārtas grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 7,2%, galvenokārt sadārdzinoties mājokļa mēbelēm, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, mājsaimniecības ierīcēm, mājokļa uzkopšanas un mājsaimniecības pakalpojumiem, kā arī neelektriskiem virtuves piederumiem un priekšmetiem.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,7%. Vidējais cenu līmenis pieauga zobārstniecības pakalpojumiem, ārstu speciālistu pakalpojumiem un farmaceitiskajiem produktiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā palielinājās par 13,7%, ko noteica degvielas cenu pieaugums par 26,3%. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 24,6%, benzīns - par 25,7%, bet auto gāze - par 44,2%. Cenu līmenis pieauga automašīnām, rezerves daļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, kā arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi gada laikā sadārdzinājās par 3,5%. Dārgāki bija atpūtas un sporta pakalpojumi, ziedi, televīzijas abonēšanas maksa un barība lolojumdzīvniekiem. Savukārt lētākas bija grāmatas.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas pieauga vidēji par 4,7%, ko galvenokārt veidoja cenu pieaugums personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Sadārdzinājās frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi, kā arī autotransportlīdzekļu apdrošināšana.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija ēdināšanas pakalpojumiem, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, telekomunikāciju pakalpojumiem, viesnīcu pakalpojumiem. Savukārt vidējais cenu līmenis samazinājās pirmsskolas izglītībai.