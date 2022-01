Latvijas alkohola ražotājs mudina sankciju sarakstos iekļaut arī Baltkrievijas spirta nozari

Uzņēmuma vēstulē teikts, ka Latvija tiekot izmantota, lai lēto Baltkrievijas spirtu caur Latviju ievestu tālāk Eiropā, tāpēc mudināts Ārlietu ministrijai ieteikt Eiropas Komisijai nākamajā sankciju paketē iekļaut arī spirta produktu ražotājus.

Vēstulē minēts, ka Aleksandra Lukašenko režīms subsidē ražotājus, tas tiem ļaujot saražot lētu spirtu un ar to izkonkurēt Latvijas un Eiropas ražotājus.

12 Foto Lukašenko uzrunā migrantus uz Baltkrievijas un Polijas robežas +8 Skatīties vairāk

2015.gada jūlijā Baltkrievijas prezidents Lukašenko parakstīja dekrētu "Par Baltkrievijas alkohola holdinga izveidi". Holdings "Minsk Kristal" zem viena jumta apvieno astoņas valstij piederošas alkohola rūpnīcas, savukārt to pārvalda Baltkrievijas valstij piederošs koncerns "BelGosPischeProm".

"Minsk Kristal" Latvijā pārstāv SIA "Belpiščeprom", kas ir Baltkrievijas valstij piederošā alkohola holdinga oficiālais produkcijas dīleris Eiropas Savienībā. Firmas apgrozījums 2020.gadā bijis 10,7 miljoni eiro, 2019.gadā - 6,35 miljoni eiro, bet 2018.gadā - 6,64 miljoni eiro.

"Uzņēmums SIA "Belpiščeprom" ir ļoti uzmanīgs pret savu reputāciju. No jūsu vēstules izriet informācija, ka jūsu rīcībā ir informācija par Latvijas uzņēmēju pārmetumiem, ka SIA "Belpiščeprom" veic negodīgu tirgus praksi. Līdz ar to lūdzam sniegt SIA "Belpiščeprom"faktus, kas apstiprina šo apgalvojumu. Turklāt mums ir pamats uzskatīt, ka aptuveni 70% no mūsu uzņēmuma 2020.- 2021.gadā piegādātajiem spirtu saturošiem produktiem, visticamāk, vietējie ražotāji izmantojuši Latvijas iedzīvotājiem pieejamo dezinfekcijas līdzekļu ražošanā," situāciju komentējis uzņēmums.

Saistītās ziņas ASV noraizējušās, ka Krievijas karaspēks ieradies Baltkrievijā uz palikšanu un izvietos tur kodolieročus VIDEO: kaunpilna izgāšanās? Poļu robežsargi nofilmē, kā baltkrievu kolēģi gatavo provokāciju uz robežas Baltkrievijā blogerim Paļčim par "masu nekārtību organizēšanu" piespriež 13 gadu cietumsodu