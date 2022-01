Auto ziņas: komforts sastop sportiskumu. Jaunāka BMW X4 apskats

Auto un tehnoloģijas Auto ziņas | Jauns.lv

Katrs puika zina, ka BMW X6 taisīts no X5, bet X4 no X3. Vai mūsdienās šī robeža ir tik izteikta? To nu noskaidrosim izbraucot ar pašu jaunāko X4.