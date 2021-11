Publicitātes foto

Kā iegūt vairāk laika? Efektīvi padomi mērķu sasniegšanai

Auto un tehnoloģijas Reklāmas projekts

Ikkatrs no mums vēlas gūt panākumus, tāpēc nereti raugāmies uz citiem cilvēkiem, kuriem izdevies realizēt veiksmīgu karjeru, un domājam – ko viņi dara citādāk? Neatlaidība un skaidri izvirzīti mērķi ir daļa no panākumu atslēgas, taču bez precīzas laika plānošanas nekas no tā nav iespējams. Laika plānošanas pamatā ir ikdienas rutīnas pakārtošana izvirzītājiem mērķiem un nepieciešamo tehnoloģisko rīku izmantošana, lai darbus ne tikai ieplānotu, bet arī veiktu pēc iespējas efektīvāk.