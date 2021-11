56,3% uzņēmumu par noderīgāko tehnoloģiju pandēmijas laikā nosaukuši video saziņas rīkus

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet un citas video saziņas programmas vēl pirms diviem gadiem darba vajadzībām ikdienā izmantoja vien neliela daļa nodarbināto, taču šodien tās ir zināmas teju katram ekonomiski aktīvam cilvēkam un arī vairumam skolēnu.

Šīs platformas ļāva saglabāt šķietamu klātbūtnes efektu attālinātā darba mēnešos, tādēļ vairums uzņēmumu vadītāju un darbinieku tās novērtējuši kā nozīmīgākos rīkus ārkārtas stāvokļa mēnešos.

Otrais būtiskākais digitālais palīgs izrādījies tērzēšanas rīki, kuru vidū pazīstamākie ir WhatsApp, Skype un Facebook Messenger. To sniegtās priekšrocības atzinīgi novērtēja 54,9% aptaujāto.

Ja vēl pirms pandēmijas tos lielākoties izmantoja privātai saziņai vai darba jautājumu risināšanai nelielās darba grupās, tad ārkārtas situācijas laikā korporatīvās čata grupas kļuva par ikdienu, jo īpaši uzņēmumos, kuri nebija ieviesuši visaptverošu iekšējās komunikācijas sistēmu.

37,4% uzņēmumu reāli palīdzējušas failu koplietošanas sistēmas kā OneDrive, Google Drive vai Dropbox, 28,3% augstu novērtējuši mākoņpakalpojumu formā pieejamās uzņēmumu vadības, grāmatvedības, personāla vadības un klientu vadības sistēmas.

Tas liecina, ka biznesa vide aizvien vairāk uzticas mākoņrisinājumiem, jo aizvadītajā pusotrā gadā pārliecinājušies, ka dokumentu glabāšana ārpus uzņēmuma ir droša un arī to lietošana ir ērtāka.

«Lieli satricinājumi nereti ierosinājuši fundamentālas izmaiņas sabiedrībā, un arī pandēmija būs atstājusi neizdzēšamas pēdas uz cilvēku digitālajām prasmēm un strādāšanas paradumiem. Pusotra gada laikā liela daļa darbinieku apguva iemaņas, kam iepriekš nespēja atlicināt laiku.

Turklāt daudzi to izdarīja pašmācības ceļā un eksperimentējot. Digitālās pratības uzlabošanās neapšaubāmi nāks par labu gan pašu cilvēku, gan arī viņu pārstāvēto uzņēmumu konkurētspējai.

Diezgan droši var prognozēt arī to, ka mākoņpakalpojumu lietošana tikai pieņemsies spēkā, jo liela daļa strādājošo tos ir iepazinuši, novērtējuši to priekšrocības un vairs nevēlēsies no tām atteikties,» secina uzņēmuma Jumis Pro vadītājs Viesturs Slaidiņš.

Arī aptaujas jautājumā par visaugstāk novērtētajām tehnoloģiju iespējām dominēja saziņas jautājumi. 45,5% respondentu izvēlējās ātru saziņu, 32,5% iespēju darba pienākumus pamīšus veikt dažādās ierīcēs un 29,9% dokumentu saskaņošanu bez fiziska paraksta.

Nākamās svarīgākās iespējas ir kopīgs darbs pie viena dokumenta, darbiniekiem atrodoties dažādās vietās (29,4%), datu atjaunošanās reālā laikā (27,1%) un piedalīšanās sapulcēs attālināti (25,8%).

Pētījums «Vadītāja digitālais portrets» tapis ar Latvijā populārākās grāmatvedības un uzņēmuma vadības sistēmas Jumis atbalstu, veicot zināšanu un uzņēmuma aprīkojuma pārbaudi 994 respondentiem.