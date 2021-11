Akciju cenas Volstrītā aug līdz jauniem rekordiem

Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem otro tirdzniecības dienu pēc kārtas. Tas notika pēc tam, kad ASV Kongresa Pārstāvju palāta apstiprināja Baidena atbalstīto likumprojektu paketi, kas paredz atvēlēt investīcijām infrastruktūrā 1,2 triljonus dolāru.

Parīzes biržas indekss pieauga, bet Londonas un Frankfurtes biržu indeksi kritās.

Akciju tirgos piektdien bija kāpums pēc labvēlīgiem ASV nodarbinātības datiem, kas liecina par pasaulē lielākās ekonomikas atveseļošanos.

"Jaunā nedēļā veidojas tāda pati aina," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs, atzīmējot, ka apstiprinātā ASV infrastruktūras pakete "tai nodrošinājusi atbalstu".

Naftas cenas turpināja pieaugt pēc tam, kad OPEC+ neuzklausīja ASV aicinājumus kāpināt ieguves apjomu, lai apmierinātu augošo pieprasījumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 36 432,22 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 4701,70 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 15 982,35 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,5% līdz 7300,40 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,05% līdz 16 046,52 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,09% līdz 7047,48 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,3% līdz 82,29 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,1% līdz 83,68 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1567 līdz 1,1587 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3498 līdz 1,3565 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 113,41 līdz 113,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,69 līdz 85,40 pensiem par eiro.