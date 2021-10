Auto ziņas: Audi Q4 e-tron koķetēs ar žilbinošu dizainu un solīdu sniedzamību

Jauno Q4 e-tron izmēģināsim kopā ar pārliecinātu elektromobilitātes aizstāvi. Ansis Valdovskis ir AS "Latvenergo"

elektrotransporta uzlādes tīkla attīstības vadītājs.

Lai sasniegtu klimata mērķus, Eiropai elektromobiļus vajag kā ēst. Arī tādus, ka pievelk ne tikai ar nulles izmešiem, bet zīmola spēku un atbilstošu sniegumu. Šis Audi Q4 e-tron vēl nav pats jaudīgākais. 80 kilovatstundu baterija darbina vienu, aizmugurē novietotu elektromotoru. Jā, neparasti, taču šis Audi ir, kā mēdz teikt klasika. 150 kilovati nodrošina gandrīz divtonnīgajam krosoveram diezgan labu paātrinājumu - 8,5 sekundes līdz simtam.

"Viņa ir pietiekama tā dinamika. Tiesa āriene rada sajūtu, ka būs vēl sportiskāks," norāda Ansis Valdovskis.

Pats interesantākais, ka Q4 e-tron ārieni definē ne tik daudz sportiskums, kā sniedzamība. Automašīnas virsbūve ir desmitiem nemanāmu detaļu, kas samazina gaisa pretestību un palielina sniedzamību. Redzat šo rišu spoguļa korpusā? Plus 2 km. Spoileris aizmugurē? Tas nav tikai skatam - plus 12 km!

Ansis ikdienā arī pārvietojas ar elektromobili. Vai tā reālā sniedzamība ir apmierinoša?

Gribētos arī, lai elektromobiļi kļūtu lētāki. Latvenergo prognozē, ka cenas starp līdzvērtīgiem iekšdedzes un elektroauto izlīdzināsies jau 2025.gadā.

"Un tur vēl summā jārēķina aspekts dzīves cikla izmaksas, kas ir par kārtu lētāks. Un tad jaunu auto tirgus mainīsies," skaidro Ansis Valdovskis.

Pa to laiku tirgus dalībnieki meklē jaunas iespējas un nišas. Skatoties uz Q4 e-tron, grūti saprast tā izmērus. 4,6 m garš tas irkompaktais SUV. Salonā atrodams kaut kas no jaunā Audi A3, piemēram, klimata iekārtas bloks. Toties vietas aizmugurē ir vairāk, gluži kā vidējā sedanā. To panāk elektromobiļu specifiskā arhitektūra, kurā vairs nav vietas tradicionālajam dzinējam.

Audi izdevies izturēt līdzsvaru starp ekonomiskiem apdares materiāliem un ekskluzīviem risinājumiem. Jaunums ir amerikāņu firmas Sonos audiosistēma - pirmo reizi Audi markas automašīnās.

Elektrisks Audi nav lēts prieks. 50500 sākuma cenai pievienojot kārdinošus ingredientus, šis Q4 e-tron kļūst 75000 eiro vērts. Saprotami inovatīvam Audi, bet nepaceļami plašākam pircēju lokam. Ansis Valdovskis mierina - viss drīz mainīsies.

"Mana prognoze, ka situācija varētu būt līdzvērtīga. Būs stimuls. Mazlietoti un lietoti ieplūdīs Latvijas tirgū. Šīs izmaiņas strauji notiek, nu jau par 10 000 eiro var atrast auto, kas spējīgi nobraukt 100 - 150 km. Tā vairs nav tikai turīgo cilvēku izvēle," norāda Ansis Valdovskis.