Auto ziņas: Peugeot 3008 pret Suzuki Across. Divi uzlādējami hibrīdi - divi atšķirīgi raksturi

To pārdod tikai Eiropas Savienībā un tikai kā plug in hibrīdu, lai samazinātu Suzuki modeļu gammas CO2 izmešus. Tehniski tas ir tas pats RAV4 plug in hibrīds, atšķiras tikai stūre, priekša, riteņi un sīkākas detaļas.

“Jā, Suzuki Across ir tipisks badge engineering piemērs. Tā ir gaumes lieta, bet brīžiem šķiet, ka Suzuki izskatās labāk par oriģinālu. Gluži kā Toyota Highlander. Te pat Suzuki burts izskatās lepnāk,” stāsta Normunds Avotiņš.

Kā gan citādi! Grūti atcerēties kad un vai vispār Suzuki logotips atradies uz kaut kā, kam ir vairāk nekā 300 zirgspēku. Bet te pat viens pats priekšējais elektromotors ir jaudīgāks par parastu Suzuki!

“Par to, ka šis Peugeot ir ar kaut ko pārāks, liecina maziņš uzrakstiņš. HYbrid 4, jo šeit ir visu riteņu piedziņa. Šis modelis kopā ar 508 hibrīdu aizsāka elektrificēto Peugeot sāgu.”

Un arī franču kiberkrosoveram ir 300 zirgspēki. Par spīti gandrīz 2 tonnu pašmasai abi hibrīdi ir diezgan veicīgi - sešas sekundes līdz simtam!

“Bet nu iet abi kā traki. 300 ZS uz papīra, bet kaut kas tur tomēr ir! Aprīkots 3008 ir pēc pēdējās modes grūti iedomāties kā te trūkst.”

Varbūt sēdekļu ventilācijas, lai nav jāsvīst skaistajos ādas krēslos? Taču atšķirībā no RAV4 tik smalkas ekstras nav arī Suzuki. Toties tam ir auto hold funkcija, no kuras PSA ražojumi spītīgi turas pa gabalu. Ja pie rokas ir Wallbox, jebkura hibrīda bateriju var uzlādēt 2 stundās, no parastā tīkla tas aizņems 6 - 7. Bet cik tālu tie spēj aizbraukt ar elektrību vien?

“Tur uzvarētājs ir Across, jo tā automašīna ar elektrību spēj nobraukt 70 km, Peugeot to nespēj. Francūža reālais sniegums ir nedaudz virs 40 kilometriem. Vai tas kaut kur ir arī pārāks? Ir gan un jūs neticēsit, kur - bezceļā!”

No elektriskas pilnpiedziņas neviens negaida ko vairāk nekā drošu izbraukšanu no piesniguša pagalma. Bet Peugeot 3008 hibrīds uzbūvēts tik gudri, kā offroudā uzvedas kā Lendrovers. Nekas tam nav par grūtu. Kalnā ar apstāšanos tiek arī Suzuki, taču ne bez piepūles un kārpīšanās. Te jūtama Toyotas skola.

Hibrīdkrosoveru spēkošanās atgādina Dienvidamerikas futbolu. Te bumba nonāk pie Argentīnas, te atkal uzbrukumā metas Brazīlija. Bet kurš tad galu galā uzvarēs. Varbūt lētākais?

Tāda te nav. Suzuki Across maksā 49 000 eiro plus tūkstotis par metālisku krāsu. Tātad gandrīz 50. Peugeot sākuma cena ir 47,5 t eiro, taču tik izmeklēts eksemplārs kā šis maksā 58 000.

Verdikts

Respektējot faktu, ka abi plug in izgatavoti no jau esošiem modeļiem, Peugeot ir mūsdienīgāks, temperamentīgāks, ar piecreiz modernāku salonu un neticamām bezceļu spējām. Suzuki Across tam liek pretī mīkstāku gaitu, mazliet zemāku vidējo patēriņu, daudz lielāku elektrisko sniedzamību un plašākas hibrīdsistēmas menedžmenta iespējas. Saliekot abus kopā iznāktu ļoti labs plug in 4x4 hibrīds.