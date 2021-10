"Jā, ir degvielas cenu pieaugums. Pirmais iemesls, kāpēc degvielas cenas pieaug, ir tas, ka histēriski palielinājušās biodegvielu cenas Eiropā un pasaulē. Plānotie apjomi no biodegvielas, kuri mums jāveic kā piejaukumi gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai, ir deficītā, un cenas ir sasniegušas neticami augstus līmeņus," viņš skaidroja pašreizējo degvielas cenu kāpumu benzīntankos.

"Paši bāzes produkti (benzīns un dīzeļdegviela) ir sadārdzinājušies pret pagājušo mēnesi, bet 15% apjomā, kas nav būtisks pieaugums, bet gan parastas svārstības."

Eiro kļūst vājāks

Karčevskis piebilda, ka vēl situāciju pasliktina arī tas, ka eiro paliek vājāks pret dolāru un dolārs stiprinās. "Līdz ar to arī tas ir devis iespaidu, jo, kā mēs zinām, degvielu iepērk ASV dolāros, un tam ir nozīme."

Kāpēc histēriski pieaugusi biodegvielas cena?

Tomēr pats galvenais degvielas sadārdzināšanās iemesls ir tas, ka ievērojami pieaugusi biokomponentu cena. Kāpēc tā tik histēriski kāpusi? Karčevskis skaidroja, ka Eiropas direktīvas liek piejaukt degvielai arvien vairāk un vairāk biokomponentu. Tas arī radījis deficīta situāciju.

Iespējams, ka deficīts varētu samazināties, jo arvien vairāk uzņēmumu Eiropā un pasaulē ražo biodegvielu un plāno palielināt apjomus, bet šajā brīdī tās pietrūkst.

Cenām nav redzams kritums

"Šobrīd nākotnes darījumos nerādās, ka kaut kas attiecībā uz biodegvielu paliktu lētāks," viņš raksturoja situāciju nedēļas sākumā, piebilstot, ka iespējamas arī straujas izmaiņas jebkurā brīdī.

Kopumā Latvijas autovadītājiem, braucot uz benzīntankiem, jārēķinās, ka degvielas cenām patlaban nav redzams kritums. Šobrīd nav pamata gaidīt, ka tās pēkšņi un ievērojami samazināsies. "Jā, nevaram gaidīt."

Kas notiek ar autogāzi?

Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs norādīja, ka kāpj arī autogāzes cenas, taču tas saistīts ar citiem iemesliem. "Autogāze ir naftas pārstrādes produkts, un tas nav saistīts ar dabasgāzi, kurai cena ir vairākkāršojusies. Tas nav tas pats produkts.

Bet ir būtiski pieaugušas visas loģistiskas izmaksas. Mēs šeit lietojam Austrumos, Krievijā, Kazahstānā ražotu autogāzi, no turienes mēs to importējam. Tur ir pieaugušas cenas. Autogāzes cenu pieaugums nav saistīts ar to, par ko es iepriekš runāju. Tās ir pieaugušas dažādu citu apstākļu dēļ: loģistikas dēļ, iekšējo cenu dēļ."

Nav pamata domāt par cenu samazinājumu

Arī par autogāzi šoferiem "nav pamata domāt, ka tās cenas mazināsies tuvākajā laikā".

Protams, jāņem vērā arī sezona - patlaban ir "trakākais laiks". Kad beigsies vasaras sezona ar saviem pieprasījumiem, tad sāksies ziemas sezona, kur patēriņš parasti krītas. Tādējādi autogāzes cenu kāpums ir daļēji saistīts arī ar sezonalitāti.

"Tas, ko es gribu pateikt: es šobrīd neredzu tendenci, ka cenas samazināsies. Tās augs gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai, gan autogāzei," viņš raksturoja situāciju.

Anglijā degviela ir, bet trūkst šoferu, kas to izvadātu

Karčevskis arī izteicās par satraucošo situāciju Lielbritānijas degvielas tirgū. "Degvielas kā tādas pietiek gan Eiropā, gan tai skaitā Lielbritānijā. Problēma ir tā, ka jau vairākus gadus trūkst pārvadātāju.

Šī krīze iesākās jau 2019.gadā kā vispārēja krīze. Tagad tur cieš jau veikalu apgādes, ātrās ēdināšanas apgādes. Tagad trūkst arī specifisko autovadītāju, kuri drīkst pārvadāt bīstamās kravas, piemēram, degvielu. Viņu trūkst, un ir nepietiekama apgāde. Noliktavās degviela ir, bet nespēj apgādāt ar to."

Arī Latvijā jādomā par šoferiem

Viņš uzsvēra, ka arī citās valstīs, tostarp Latvijā, jādomā par kravas auto šoferu sagatavošanu. "Šī lieta neies secen nevienai valstij, jo demogrāfija, profesionālā orientācija, novecošanās ir gaidāms izaicinājums visām Eiropas valstīm. Lielbritānija vienkārši parādīja, ka tas tiešām ir nopietni."

Karčevskis mudināja jau tagad domāt par izglītības politiku un, pats galvenais, demogrāfiskās situācijas uzlabošanu. Jāpārvadā ir ne tikai bīstamās kravas, tostarp degviela, bet šoferi vajadzīgi arī autobusos, trolejbusos un citos transportlīdzekļos.

Jārīkojas jau šodien

Iekāpjot transportlīdzekļos vai vērojot tos garāmbraucot, redzams, ka šoferi katru gadu kļūst arvien sirmāki un sirmāki. "Tas nozīmē, ka tur ir jābūt kaut kādai rīcībai." Turklāt, lai Latviju pēc vairākiem gadiem nepiemeklētu līdzīga šoferu krīze, mums vajadzētu rīkoties jau šodien.

"Protams, daudzi teiks, ka ārstu, medmāsu un skolotāju trūkums ir vēl lielāka problēma. Bet arī šī [iespējamais šoferu trūkums] ir problēma." Vajadzīgs ilgtermiņa risinājums, lai Latvijā pēc kāda laika netrūktu šoferu.

Lai tā nenotiktu, jābūt profesionālai apmācībai. Vispirms ir jāsagatavo vienkārši autovadītāji, tad daļai jākļūst par kravas automašīnu ar piekabēm šoferiem, un tikai pēc tam viņi var vadīt bīstamo kravu automašīnas. "Tas nav iespējams vienā dienā," viņš brīdināja.

Degvielas cenas Baltijas valstīs turpina augt

Pagājušajā darba nedēļā otro nedēļu pēc kārtas Baltijas valstu galvaspilsētās kāpa degvielas cenas, straujāk tām augot Viļņā, liecina aģentūras LETA apkopotie dati. Darba nedēļas nogalē dārgākais benzīns bija nopērkams Tallinā, sekoja Rīga, bet lētākais benzīns bija Viļņā. Savukārt augstākā cena dīzeļdegvielai šajā nedēļā, nomainot Rīgu, bija Tallinā, bet zemākā tā bija Viļņā.

Rīgā "Circle K" uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena kāpa par 0,7% - līdz 1,384 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena auga par 0,8% - līdz 1,284 eiro par litru. Viļņā 95.markas benzīna cena palielinājās par 2,5% - līdz 1,359 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena auga par 5,2% - līdz 1,279 eiro par litru. Tallinā "Circle K" degvielas uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena kāpa par 1,4% - līdz 1,499 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena auga par 2,4% - līdz 1,299 eiro par litru.

Autogāzes cena sasniegusi jau 0,7 eiro līmeni

Savukārt autogāzes cena visās Baltijas galvaspilsētās sasniegusi 0,7 eiro cenu līmeni. Rīgā autogāzes cena kāpa par 4,3% - līdz 0,725 eiro par litru, tikmēr gan Viļņā, gan Tallinā autogāzes cena palielinājās par 2,9% un maksāja attiecīgi 0,719 eiro un 0,71 eiro par litru.