Lietuvas eksperti brīdina par Ķīnas telefoniem

Aizsardzības ministrijas Nacionālais kiberdrošības centrs izpētījis Huawei un Xiaomi ražotos 5G viedtālruņus un aicinājis valsts iestāžu darbiniekus no tiem steidzami atteikties. Pārbaudīti arī OnePlus telefoni, tajos problēmas nav atklātas.

Pēc Lietuvas aizsardzības ministra vietnieka Marģira Abukeviča vārdiem, runa ir par 4500 telefonu aptuveni 200 iestādēs. Atklājies, ka Xiaomi Mi 10T 5G ir aprīkots ar programmu, kas identificē noteiktus Pekinai netīkamus vārdus, nepieļaujot to izmantošanu – kopumā 449 frāzes, piemēram, brīvību Tibetai, lai dzīvo neatkarīgā Taivāna, demokrātijas kustība, Amerikas balss.

Eiropai piegādātajos modeļos cenzūras programma izslēgta, tomēr eksperti uzskata, ka to var jebkurā brīdī attālināti aktivizēt. Turklāt telefons šifrētā veidā noraida 61 parametra datus uz serveri Singapūrā, runa gan neesot par nelikumīgi iegūtiem personas datiem. Xiaomi telefonu tirdzniecība augustā sasniedza pirmo vietu, apdzenot Samsung un Apple. Uz BBC jautājumiem uzņēmums nav atbildējis.

Viedtelefona Huawei izpēte atklājusi, ka ražotāja lietotņu veikals automātiski nosūta uz citiem internetveikaliem, ja nav lietotāja meklētais. Dažas lietotnes satur vīrusus. Huawei pārstāvis BBC paudis, ka uzņēmums ievēro to valstu likumus, kurās darbojas, un lietotāju personas datu drošība esot viena no prioritātēm.

Visticamāk, Huawei būs liegta iesaiste 5G tīkla attīstībā Lietuvā. Tās militārais izlūkdienests brīdinājis, ka Huawei apdraud valsts drošību, jo uzņēmumam ir cieši sakari ar Ķīnas komunistu valdību un tā tehnoloģijas varētu izmantot spiegošanai.

Pret Huawei 2019. gadā ASV nolēma ieviest sankcijas, iekļaujot to kopā ar 70 saistītajiem uzņēmumiem melnajā sarakstā par darbību, kas apdraud nacionālo drošību. Pērn Lielbritānijas valdība uzdeva mobilo sakaru operatoriem no šā gada sākuma pārtraukt iegādāties Huawei iekārtas piektās paaudzes interneta tīklam un līdz 2027. gadam izņemt visu jau uzstādīto aparatūru. Vācijas parlaments pavasarī apstiprināja likumu par informācijas tehnoloģiju drošību, kas potenciāli ļauj izslēgt Huawei no 5G tīkla.

Latvijā pirms pāris gadiem Valsts drošības dienests atturīgi izteicās, ka jautājums par Huawei ir “darba kārtībā”. 2018. gadā Bite Latvija parakstīja saprašanās memorandu ar Huawei par 5G infrastruktūras izveidi šā operatora tīklā.

Ķīna cenšas ietekmēt ekonomiski

Pēdējos mēnešos Lietuvas un Ķīnas attiecības ir saasinājušās. Pekina augustā atsauca savu vēstnieku, kad Viļņā pārstāvniecību atklāja Taivāna, nosaucot to savā, nevis galvaspilsētas Taipejas vārdā, kā pieprasa Ķīnas Ārlietu ministrija. 1949. gadā no komunistiem aizbēgušie ķīnieši izveidoja Taivānas salā savu valsti, ko Pekina uzskata par savu teritoriju un regulāri draud ieņemt ar bruņotu spēku.

Pekina izmanto arī ekonomiskas sviras. Pēkšņi, atrodot neatbilstības, no atļautā eksportētāju saraksta izsvītrots Lietuvas alus ražotājs. No šā gada sākuma kļuvušas grūtākas, līdz pārtrūkušas pavisam, sarunas par lopbarības, subproduktu un nedzīvnieku izcelsmes produktu eksporta atļaujām. Ķīnas dzelzceļa uzņēmums China Railway Container Transport informējis klientus Lietuvā, ka saistībā ar spriedzi abu valstu attiecībās atceļ tiešos kravas reisus uz Viļņu, kas apgrūtina eksportu.