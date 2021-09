"Lidl" Sarkandaugavā uzsāk unikālu gruntsūdeņu sanācijas projektu teju 800 000 eiro vērtībā

Ņemot vērā RTU Vides modelēšanas centra speciālistu veiktā pētījuma rekomendācijas, sanācijas projekts izmantos unikālu tehnoloģiju, kāda līdz šim Latvijā nav pielietota. Sanācijas darbi objektā sāksies jau nākošnedēļ, un plānots, ka tie noslēgsies šī gada novembra beigās. Kopējās “Lidl Latvija” investīcijas šajā pilsētas vides kvalitātes uzlabošanas projektā tuvosies 800 000 eiro.



“Ilgtspēja un rūpes par vidi ir viena no “Lidl” pamatvērtībām, tāpēc esam priecīgi šodien paziņot par šī sanācijas projekta uzsākšanu. Esmu pārliecināts, ka visi Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji būs tikai ieguvēji no šī projekta, kas vērsts uz negatīvā industriālā piesārņojuma mantojuma likvidēšanu un būtisku apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu šajā apkaimē,” saka Mikus Ķīsis, “Lidl Latvija” nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.



“Mūsu centrs izstrādāja hidroģeoloģisko modeli objektam Duntes ielā 25 un tā apkārtnei. Modelī iekļauta iepriekšējās ģeoloģiskās izpētes informācija, kartogrāfiskais materiāls par apbūvi, apvidū veikto urbumu dati, digitālais reljefs, kā arī atsevišķas kartes no mūsu pašu izstrādātā Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO. Ar šo modeli var simulēt dažādus scenārijus: piesārņojuma plūsmu uzdotā laika periodā, inženiertehnisku būvju ierīkošanu, piemēram, sprostsienas ierakšanu, atsūknēšanas urbumu izveidi, piesārņojuma ekskavāciju. Modelēšana spēj dot atbildi, cik efektīvs ir viens vai otrs iespējamais risinājums. Šajā objektā piesārņojuma plūsmas ceļā ieteicām izbūvēt reaktīvo sprostsienu, kas ūdeni netraucēti laiž cauri, to filtrējot un attīrot. Latvijā tas ir inovatīvs risinājums,” stāsta RTU Vides modelēšanas centra pētnieks Kaspars Krauklis.



RTU speciālistu veiktās izpētes rezultātā secināts, ka objekta teritorijā, kas ir 150m x 90m liels laukums, gruntsūdens horizonta augšējā daļa ir piesārņota visā teritorijas platībā. Konstatēts, ka piesārņojums turpina ieskaloties gruntsūdenī un migrē uz Sarkandaugavas kanālu. Tā kā naftas ogļūdeņražu piesārņojumam ir pakļauti līdz pat 28 900 kubikmetru grunts, tās izrakšana nav praktiski iespējams risinājums, ņemot vērā grunts piesārņojuma dziļumu un apmērus, kā arī piemērotu tās tālākas utilizācijas vietu trūkumu Latvijā. Tādēļ kā visatbilstošākais tika akceptēts RTU speciālistu ieteiktais risinājums.



Valsts vides dienests norāda, ka “šobrīd Latvijā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sarakstā ir iekļautas vairāk nekā 3500 dažādas vietas un teritorijas. Duntes 25 ir viena no tām. Lai šādā teritorijā uzsāktu būvniecības procesu, obligāti ir jāveic priekšdarbi – teritorijas ģeoekoloģiskā izpēte un iegūto rezultātu analīze, jāanalizē dažādi iespējamie tehnoloģiskie risinājumi, lai identificētu atbilstošāko konkrētās vietas sanācijai. Sanācijas darbu veikšanai ir sagatavota un Valsts vides dienestā saskaņota sanācijas programma, kur detalizēti noradīti sanācijas rezultāti, sanācijas metodes, laika grafiks, kā arī vides monitorings un kārtība, kādā atbildīgajiem dienestiem tiks sniegta informācija par sanācijas gaitu. Atbildīgi īstenojot visus šos soļus, tiks radīts pamats, lai teritorijas sanācija sasniegtu savu mērķi un to varētu atgriezt saimnieciskajā apritē.”

Projekta tehnoloģiskais risinājums

Sanācijas projekta gaitā “ATG group” speciālisti gar teritorijas dienvidu un rietumu robežām izveidos īpašu necaurlaidīgu sienu 128 metru garumā un 8,5 metru dziļumā. Teritorijas dienvidrietumu daļā, gar primāro gruntsūdens plūsmas ceļu, 52 metru garumā un 8,5 metru dziļumā tiks ierīkota caurlaidīga filtrējošā siena.



Ņemot vērā augsto gruntsūdens līmeni un nestabilos grunts apstākļus, sienas paredzēts uzstādīt ar īpašu “ATG group” radīto grunts sajaukšanas metodi, izmantojot spirālveida urbjus barjeras sienas veidošanai. “ATG group” speciālistu izstrādātā metode izmanto reaģentus, kas pierādāmi spēj kavēt izšķīdušo metālu migrāciju un palīdzēs samazināt piesārņojuma koncentrācijas, kas sasniedz Sarkandaugavas kanālu.

Par "Lidl"

Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl”, kā daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group”, ir viens no vadošajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. "Lidl" ir pārstāvēts 32 pasaules valstīs, kur 29 valstīs pašlaik strādā ap 11 550 "Lidl" veikalu un vairāk nekā 200 loģistikas centru. Kā zemo cenu veikals, “Lidl” koncentrējas uz labākās cenas un kvalitātes attiecības nodrošināšanu saviem klientiem. Vienkāršība un sakārtoti darba procesi izpaužas "Lidl" ikdienas darbā veikalos, reģionālajos loģistikas centros un klientiem sniegtajos pakalpojumos. Nekarzulmā bāzētais “Lidl Stiftung” atbild par standartizēto darba procesu veidošanu un strukturēšanu. "Lidl" pašlaik strādā vairāk par 341 000 darbinieku. Ikdienas darba dinamisms, spēks, kas ir šī darba rezultāts, un godīga savstarpējā sadarbība ir raksturīga "Lidl" darbam visā pasaulē. "Lidl" uzņemas atbildību par cilvēkiem, sabiedrību un apkārtējo vidi. Ilgtspēja ir “Lidl” ikdienas darba kvalitātes solījuma rezultāts. Globāli strādājošās

“Schwarz Group” apgrozījums 2020. finanšu gadā sasniedza 125,3 miljardus eiro.

Baltijas valstīs pašlaik "Lidl" veikali strādā tikai Lietuvā.

Kompānija "Lidl Latvija" reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 251,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".

"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, strādāja ar 722 955 eiro apgrozījumu, kas ir 16,4 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga 2,1 reizi, sasniedzot 51,59 miljonus eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.