Auto ziņas: Citroen C3 Aircross jeb vienkāršībā ir spēks

Modernizēto Aircross visvieglāk atpazīt pēc priekšpuses. Tā radikāli atšķiras no iepriekšējās.

Brīnumainās pārvērtības gan pārsvarā skārušas tieši priekšu. Viss pārējais izskatās gaužām pazīstams. Lai gan....

“Feislifta modeļiem parasti viss ir lielāks un dārgāks. C3 Aircross ir izņēmums. Iepriekšējā paaudzē Shine bija 17"diski. Tagad šim pašam izpildījumam ir 16", kur riepas maksā mazāk. Galvenā C3 Aircross atšķirība no citiem ir tāda, ka tie taisīti no mazās klases automašīnām, bet Aircross taisīts no minivena, ko var manīt kā salonā, tā bagāžniekā,” stāsta Normunds Avotiņš.

Mazā Aircross tiešais priekštecis ir Citroen C3 Picasso - īstens mini- vai mikrovens, kura misija bija izspiest pēc iespējas vairāk lietderīgās telpas no mazās klases šasijas. Un tāpēc arī Aircross ir liels bagāžnieks un pie tik necilas riteņu bāzes arī gana vietas salonā.

“Bet vietas te patiešām ir daudz...vismaz priekšā! Plastmasas ir vienkāršas, taču atdzīvinātas ar akcentiem. Sēdekļi Citroen stilā ir kā no bankas. Ekrāns pa vidu izskatās tāds pats kā bijis, bet nav. Tas ir lielāks, ātrāks un tam ir vairāk pikseļu. Tālāk viss ir traki vienkārši. Starta poga. Automāta kloķis iet zigzagā, un man patīk., Kad ieliekat atpakaļgaitā, vienmēr zināsiet, ka tā ir atpakaļgaita. Mēs sēžam automašīnā, kas saucas Shine. Vienīgā ar 130 ZS. Mums tādu vajag, jo gribam braukt ar automātu, bet tā ir tikai ar šo motoru un tikai šajā komplektācijā.”

Tas patiešām ir īsts "automāts'', lai arī pārnesumi ir tikai seši.

“Lai brauktu lustīgāk, vajag nospiest podziņu S. Daudz ātrāks nekļūst, bet raksturs ir dauzonīgāks. Stingri ņemot C3 Aircross daudz kā trūkst, salīdzinot ar radniecīgām automašīnām. Toties mums ir normāla rokas bremze. Forma ir parocīgāka.”

Īsāk sakot, Citroen modernizējis C3 Aircross pa lēto. Arī pats auto nav dārgs - 20 400 eiro labākajā iespējamā komplektācijā.

Verdikts

Ja lūkojaties pēc visjaunākajām tehnoloģijām, šis laikam nav jūsu auto. Bet ja krosoverā meklējat lielu telpu un vienkāršu lietošanu, tad šis nav slikts variants.