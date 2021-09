Publicitātes

Populārākie un smieklīgākie mīti par viedierīcēm

Daudz un dažādi mīti tiek dzirdēti katru dienu un neapšaubāmi ikkatrs no mums ir vismaz reizi dzīvē kādam no tiem noticējis. Vairums no tiem izrādās nepatiesi, vietā nākot jauniem un vēl pārspīlētākiem apgalvojumiem. Tehnoloģijas ir bijušas mītu centrā jau labu laiku, tāpēc tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperts ir apkopojis dažus no populārākajiem un pat smieklīgākajiem mītiem, lai atspēkotu nepatiesās teorijas un informētu lietotājus par pareizu ierīces lietošanas praksi.