Auto ziņas: Porsche Macan pilnībā pārbūvē salonu

Sāksim ar to, ka uzlabotajam Macan nav nedz dīzeļa, nedz hibrīda. Tikai tīrs benzīns. Mums vairs nav Turbo, bet atlikušie modeļu varianti pabīdījušies uz augšu. Topa versija tagad ir šī - Porsche Macan ar 440 ZS.Tas ir tieši tikpat, cik agrāk bija Macan Turbo. Otra sešu cilindru versija Macan S arī tagad aprīkota ar 2,9 litru turbodzinēju, tikai turbīna ir tikai viena. Ar to pietiek, lai dabūtu 380 zirgspēkus, tātad tikpat, cik agrāk bija GTS.

“No ārpuses Macan varbūt izskatās tāpat kā pirms gada, bet salonā viss ir citādi. Es jau esmu laimīgs par to, ka stūre ir tāda kā Porsche 911. Viduskonsole ir skārienjutīga kā lielajiem Porsche. Šis pulkstenis augšā panelī ir standartā,” stāsta Normunds Avotiņš.

Klātpienākušie 60 zirgspēki saīsinājuši sprintu līdz 100 km/h līdz 4,3 sekundēm.

“Normālā režīmā tas ir ātrs vācu auto. Sportā jau parādās kaut kāds tonītis un mazliet vairāk rakstura. Sport Plus uzreiz pazemina klīrensu, jo mums ir pneimopiekare, un balss kļūst skarba. Kas ir labi - GTS sporta izputējs ir standartā, citiem to var pasūtīt. Lai gan tas nav lēti, to vajag, jo skaņa ir puse lietas, un to vajag baudīt, kamēr ir tāda iespēja.”

Pneimopiekari tagad var dabūt visiem Macan, arī divlitrīgajam. Taču GTS tā ir standartā, un es zinu, kāpēc.

“Macan GTS modeļu galvenā priekšrocība ir tāda, ka tie visu dara ar apbrīnojamu vieglumu.”

Vieglākais no visiem gan ir Macan ar četru cilindru turbodzinēju, kas tagad attīsta 265 zirgspēkus 245 vietā, un arī kļuvis mazliet ātrāks. Sešcilindru modeļiem raksturīgās drāmas tajā nav, toties ir relatīvi pieejamāka cena.

"Automobilis ir tikpat izveicīgs kā bijis, visās jaudas versijās jaudīgāks. Laikam ieteicamākās ir galējās versijas. Ja runa ir par Macan parasto, pietiek ar 2 litru motoru. Tas ir jaudīgāks un smukāk griežas. Ja gribas uz visu banku iet, jāskatās uz GTS. Macan S arī ir 6 cilindri bet tas paliek vairāk pa vidu. Ja cilvēks ir gatavs tādu naudu izdot par Macan, nevis Cayenne, tad ir jāiet līdz galam - uz maksimumu.”

Maksimums šajā gadījumā ir relatīvs jēdziens. Vēl jau var izvēlēties īpašu krāsu, trīs no tām ir pilnīgi jaunas, ieskaitot šo pitona zaļo. Tā kā ar Macan biežāk nekā ar citiem Porsche brauc dāmas, krāsa ir svarīga.

Porsche Macan pilnveidošana veikta pēc ļoti vienkārša principa - mazāk ir vairāk. Mazāk motoru, bet vairāk jaudas. Īsāks ātrumkloķis, bet modernāka vadība. Un tā tālāk.

Verdikts

Mēs zinām, ka Macan ir tikpat labs kā iepriekš, neko citu jau negaidījām. Patiesībā tas ir labāks, jo tagad droši var ņemt arī divlitru versiju, un neskumt, ka nevaram atļauties V6. Neviens no ārpuses nemanīs.