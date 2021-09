Auto ziņas: Hyundai Ioniq 5 ir elektroauto uz kuru atskatīsies visi

Hyundai saglabājis ne tikai raksturīgo siluetu un savdabīgos pikseļu lukturus, bet arī nemanāmākas īpatnības, kam toreiz pat nepievērsām uzmanību.

“Brīnumi sākas jau pie iekāpšanas. Paskatieties, kādi rokturi. Šis ir jāpiespiež....tad mašīna atslēdzas. Ā, jāpietur. Re, cik vienkārši Oho, cik ļoti interjers piestāv ārienei un cik tālu tas no pirmajiem Ioniq! Kaut vai šie ekrāni. Neko neatgādina? Mercedess kas Mercedess,” stāsta Normunds Avotiņš.

Arī klimata vadības bloks nav no prastajiem.

“Šito mierīgi var likt dārgā automašīnā. Hyundai varētu šo dizainu tirgot citiem. Varbūt tāpec uz stūre nav Hyundai logo, varat paši iztēloties, ar ko braucat!”

Salons ir ļoti plašs, un priekšā panelim nav apakšējās daļas. Starp sēdekļiem gluži kā savulaik lielajos minivenos, ir pārbīdāma konsole. Tā, bet kur tad var "ielikt ātrumā?" Ahā, pie stūres!

“Paskatīsimies, kas notiek sporta režīmā. Starp citu, tos te pārslēdz visai ambiciozā veidā - ar tādu pogu kā itāļu sporta auto tieši uz stūres.

Oj, oj, oj. Kā tad iet tas ar 300 ZS un diviem motoriem?”

Šim Ioniq 5 variantam ir viens 217 zirgspēku elektromotors, kas atrodas aizmugurē.

"Kas ir ar to sniedzamību? Mums atlikuši 58% un ar tiem varam veikt 225 km.”

Tātad kopā arī iznāk savi 400 kilometri. To arī gaidījām no 73 kWh baterijas. Ja piešaujas likt lietā lāpstiņas zem stūres, Hyundai labi strādā uz enerģijas rekuperāciju, bet i Pedal režīmā piedāvā braukt vispār nepieskaroties bremžu pedālim.

“Ja vien auto nav uzbūvēts apkārt motoram, lielai automašīnai pienākas liels bagāžnieks. Manuprāt, šis ir pietiekami liels. Nav dziļš, bet ir garš un plats Pietiek vietas somām un mantām, var izmantot par garderobi.”

Ioniq 5 nekas nav tā kā galvenajiem konkurentiem. Aizmugurē joprojām ir īstas disku bremzes, bet uzlādes vāciņš atveras un aizveras ar elektropiedziņu. Ja vēl neesat aptvēruši Hyundai elektromobiļa izmērus, vajag ierausties aizmugurē.

"Asu attālums jeb bāze ir 3 metri. Tas ir tikpat cik Mercedes ML vai līdzīgiem SUV. Pa vidu nav ventilācijas lūkas, jo viduskonsole bīdās. Hyundai to ir eleganti atrisinājis - ventilācijas ir jumta balstos tāpat kā lielajos džipos.

Kad es to dabūju filmēšanai, zināju, ka pievērsīs uzmanību. Bet ka uz to atskatīsies itin visi no bomža līdz miljonāram, to gan nebiju gaidījis.”

Un ir jau arī, uz ko skatīties - nu kaut vai tās gaismas...Arī apdares materiāli, kas tik ļoti atšķiras no citiem Hyundai, aicina pieskarties pat pēc trīs dienām pie šī inteliģentā elektrauto stūres.

Secinājumi

“Un tad es sapratu, kāds bija Hyundai plāns. Tas noteikti nebija kārtējais Ioniq, jo tad mašīna izskatītos pilnīgi citādi. Hyundai nolēmis iekāpt citās ragavās. Pēc izmēra, izskata, iespaida, komforta, apdares, utt. tas faktiski jau ir premium elektromobilis.”