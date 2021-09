Sācis kursēt pirmais autobusu komercreiss

Pirmais šāds autobuss sāka kursēt 1. septembrī maršrutā Rīga–Daugavpils. Biļešu cena sākotnēji varētu būt desmit līdz 14 eiro.

Pagaidām Daugavpils autobusu parks nodrošinās sešus reisus, kas ir mazāk nekā līdz šim. Iepriekš biļete maksāja deviņus eiro, pašlaik nopērkama par desmit. Pasažieri, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos maršrutos, ir tiesīgi tos izmantot arī komerciālajos.

“Komercijas apstākļos ir iespējams, ka būs vairāki pārvadātāji, kas apkalpo līniju, kas sacenšas ar ātrumu, cenu vai kvalitāti. Cenas var atšķirties, pat dienas ietvaros var būt vairāki piedāvājumi. Pasažieris varēs izvēlēties, kas viņu vairāk uzrunā,” LTV raidījumā "Rīta Panorāma" paudis Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Maršruta Rīga–Daugavpils atļaujai gaidāms vēl vismaz viena pārvadātāja pieteikums. No 1. oktobra komerciālā kārtībā tiks piedāvāti maršruti no Rīgas uz Jaunķemeriem, Sloku, Salaspili, Olaini, no 1. janvāra – arī uz Ogri, Siguldu, Jelgavu.