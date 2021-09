Latvijas izgudrotāji sākuši veidot smaržu krātuvi

Mobilā ierīce "Scent Camera" uzsūc un saglabā aromātu, ļaujot to baudīt arī pēc laika, piemēram, ziemā vasarā ierakstīto rožu vai pļavas smaržu. Ir pierādīts, ka smaržas izsauc spēcīgākas emocijas nekā attēls, Latvijas Radio raidījumā "Zināmais nezināmajā" stāsta "Scent Camera" projekta tehniskais direktors Mārcis Sējējs: “Tam ir tīri fizioloģisks iemesls, ka smaržu nervi ir tieši sasaistīti ar emociju centriem smadzenēs, turpretī attēlu signāli iet caur tādu regulējošu smadzeņu daļu, kas var slāpēt šīs emocijas.”

Ierīce šobrīd izskatās kā liels koferis, bet pati tehnoloģija aizņem tikai ceturto daļu no tā. Mērķis ir to padarīt iespējami mazu un ērtu. Noteiktu laiku smaržu sūknē kambarī, kur to uzkrāj lielākā koncentrācijā un saglabā. Jo ilgāk smaržu iesūknē, jo spēcīgāku to pēc tam var dabūt ārā.

“Tad mēs noslēdzam šo kambari un spējam to pārvietot, aiznest, atstāt, nolikt plauktā, sagaidīt īsto brīdi, kad mēs gribam atgriezties atmiņās, un tad ar noteiktu procesu mēs spējam tās atbrīvot,” skaidro Sējējs.

Vēl jāpēta, cik ilgi smaržu iespējams uzglabāt, dažādiem aromātiem savienojumi un to īpašības atšķiras, vieni ir stabili desmitiem gadu, citi sadalās dažu stundu laikā. Jāņem vērā, ka, piemēram, fotogrāfija ir realitātes atveidojums, bet šajā gadījumā ir noķertas konkrētās vielas. Uzņēmēji cer līdz šā gada beigām izgatavot pirmos ierīces prototipus, lai nākamā gada vidū pirmie lietotāji tos izmēģinātu.