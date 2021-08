Zaudējumu kompensēšanai Rīgas Zooloģiskais dārzs prasa papildu finansējumu

Finansējums nepieciešams, jo 2021.gada pirmā pusgada plānotie ieņēmumiem no apmeklētājiem par 32% jeb 229 916 eiro atpaliek no plānotajiem rezultātiem. Zoodārzā skaidroja, ka Covid-19 situācija objektīvi negatīvi ietekmēja tā darbības finanšu rādītājus, jo līdz šī gada 1.jūnijam bija jāpiemēro samazināta ieejas maksa sakarā ar iekštelpu nepieejamību apmeklētājiem, savukārt maija un jūnija mēnešos apmeklētības rādītāji būtiski atpalika no plānotajiem, jo neatjaunojās ārvalstu (īpaši Lietuvas, Igaunijas, Krievijas) tūristu plūsma.

Zoodārza vadība uzsver, ka tā katru dienu monitorē apmeklētības un ieņēmumu rādītājus, maksimāli sekojot to dinamikai, attiecīgi arī plānojot aktivitātes apmeklētāju skaita palielināšanai.

No jūlija pirmās puses, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, pamazām apmeklētājiem tiek atjaunota iespējas iekštelpu apskatei. Minētie pasākumi, iespējams, dos pozitīvu rezultātu vasaras sezonas otrajā pusē, attiecīgi daļēji īstermiņā stabilizējot zoodārza finanšu situāciju, bet, ņemot vērā negatīvās prognozes par Covid-19 situāciju rudens periodā, kopējie zoodārza finanšu un aktivitāšu rezultāti 2021.gadā prognozējami ar negatīvām tendencēm, secināts uzņēmumā.

Rīgas Zooloģiskā dārza lūgumu šodien plāno izskatīt pašvaldības Finanšu un administrācijas lietu komiteja. Minētais jautājums jau izskatīts un atbalstīts Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē augusta sākumā.

Rīgas domes Finanšu departaments informēja, ka pieprasījums atbilst Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu piešķiršanas kritērijiem, un rosināja Finanšu un administrācijas lietu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 229 916 eiro piešķiršanu Rīgas Zooloģiskajam dārzam Covid-19 infekcijas izraisītās pandēmijas laikā negūto ieņēmumu no ieejas biļetēm un citiem maksas pakalpojumiem kompensēšanai.