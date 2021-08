Reiderismā un "Olainfarm" akciju izkrāpšanā apsūdzētais "Black Duck Invest" zaudējis jau sešos tiesvedības procesos

BDI sūdzības par Valsts policijas darbu, izmeklējot šo iespējamo noziegumu, seko nu jau kārtējam BDI nelabvēlīgajam tiesas nolēmumam - pagājušajā piektdienā 2021. gada 30. jūlijā Rīgas apgabaltiesa noraidīja BDI blakus sūdzību pret SIA "Olmafarm", ar kuru BDI centās aizliegt izmaksāt dividendes no "Olainfarm" un nomainīt uzticību zaudējušo padomi. Šis tiesas lēmums nav pārsūdzams.

BDI nelabvēlīgie tiesas nolēmumi konsekventi apliecina, cik apšaubāmi ir BDI apgalvojumi par "Olainfarm" akciju iegādi. Milana Beleviča nekad nav saņēmusi mandātu īstenot akciju pārdošanu BDI, jo tas neatbilst līdzmantinieču gribai. Tieši acīmredzamie likuma pārkāpumi un ar akcionāru interesēm nesavienojami piedāvājumi bija par iemeslu, kādēļ līdzmantinieces vienbalsīgi vienojās par Milanas Belevičas atcelšanu, un 26.jūlijā par to tika informēta arī pati Beleviča, ko viņa cenšas slēpt.

Tālākās rīcības, nakts piesegā vienatnē parakstot pusgatavu, nepilnīgu un kļūdainu līgumam līdzīgu dokumentu, uzskatāmi parāda, ka pilnvaras zaudējusī Beleviča centās izmantot pēdējās stundas, kad viņas atcelšana, kaut viņai izziņota vēl nebija reģistrēta publiski. Šāda mēroga darījumam neatbilstīga ir ne vien vēlā nakts stunda, kurā no darba atbrīvotā Beleviča parakstīja līgumu, bet arī fakts, ka čehu puse jau nākamajā dienā parakstījusi pavisam citu dokumentu. Uz tā notārs apliecinājis čehu uzņēmuma pārstāvja parakstu, un laika atzīme vēsta, ka tas noticis 27.aprīlī.

Tātad BDI cenšas pamatot savas īpašuma tiesības uz "Olainfarm" akcijām, iesniedzot divus atšķirīgus līguma eksemplārus, kur uz viena ir atlaistās Belevičas un otra - akcionāriem nevēlāmā un noraidītā pircēja BDI paraksti. Turklāt abi šie atšķirīgie dokumenti ir parakstīti 27.aprīlī, kad Milanai Belevičai vairs nebija nekāda juridiska sakara ar "Olmafarm", jo viņas valdes locekļa pilnvaras neapstrīdami bija beigušās jau 26. aprīlī.

“Šīs “pusnakts investora” BDI un Milanas Belevičas darbības, cenšoties izkrāpt "Olainfarm" akcijas, ir šokējošs reiderisma piemērs. Tāpēc jo vairāk izbrīna šo personu sūdzības par tiesībsargājošajām iestādēm un uzbrukumi Latvijas valsts tiesiskumam,” komentē "Olmafarm" valdes loceklis Pēteris Rubenis.

Saraksts ar lietām, kur BDI, Milana Beļeviča un ar tiem saistītās personas (Agris Auce) snieguši pieteikumus tiesā, kuri visi tikuši noraidīti:

1.lieta

02.06.2021. BLACK DUCK INVEST a.s. pieteikums Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pret iespējamo atbildētāju SIA OLMAFARM par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas – ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 03.06.2021. lēmumu pieteikums noraidīts.

10.06.2021. BLACK DUCK INVEST a.s. blakus sūdzība par minēto lēmumu Rīgas apgabaltiesā – ar Rīgas apgabaltiesas 29.06.2021. lēmumu atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību saistībā ar iesniegto blakus sūdzību.

2.lieta

03.06.2021. BLACK DUCK INVEST a.s. pieteikums tiesā Čehijā pret atbildētāju SIA OLMAFARM – nav informācijas par lietas virzību, cik saprotams, Čehijas tiesa jau 2 mēnešus nav pieņēmusi nekādu lēmumu.

3. lieta

21.06.2021. BLACK DUCK INVEST a.s. pieteikums Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par prasības nodrošināšanu pret SIA OLMAFARM (saistībā ar Čehijā iesniegto pieteikumu) – ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 28.06.2021. lēmumu pieteikums noraidīts.

08.07.2021. BLACK DUCK INVEST a.s. blakus sūdzība par minēto lēmumu Rīgas apgabaltiesā – ar Rīgas apgabaltiesas 30.07.2021. lēmumu blakus sūdzība noraidīta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums atstāts negrozīts.

4.lieta

14.06.2021. Milanas Beļevičas pieteikums Ekonomisko lietu tiesā pret SIA OLMAFARM – 28.06.2021. prasības pieteikums atteikts.

5.lieta

15.06.2021. Agra Auces pieteikums Ekonomisko lietu tiesā pret SIA OLMAFARM un vairākiem citiem atbildētājiem – 28.06.2021 prasības pieteikums atteikts.

6. lieta

03.06.2021. SIA OLMAFARM pieteikums Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā par pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas pret iespējamiem atbildētājiem Milanu Beļeviču un BLACK DUCK INVEST a.s. – ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 11.06.2021. lēmumu pieteikums par pagaidu aizsardzību apmierināts.

15. 07.2021. Rīgas pilsētas Pārdaugava tiesa izskatīja BDI pieteikumu par piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu– ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 19.07.2021. lēmumu tiesvedība BDI pieteikumā par pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu izbeigta sakarā ar to, ka BDI nav tiesību iesniegt pieteikumu par pirms prasības celšanas piemēroto pagaidu aizsardzības līdzekļu atcelšanu, lēmums nav pārsūdzams, tiesvedība noslēgusies.

Tātad, kā redzams, tiesas ir konsekventi noraidījušas BDI mēģinājumus panākt prasības nodrošināšanu, uzskatot, ka prasības pieteikumi pirmšķietami nebūs apmierināmi (tātad BDI pēc būtības lietā nav taisnība), savukārt SIA "Olmafarm" pieteikums, tieši otrādi, apmierināts, uzskatot, ka SIA "Olmafarm" pamatprasība pret Milanu Beļeviču un BDI pirmšķietami varētu būt pamatota.

Arī Baldere-Sildedze norāda uz BDI krāpniecību

Čehu uzņēmums “Black Duck Invest" nav iegādājušies manai meitai un pārējām SIA “Olmafarm” dalībniecēm piederošās “Olainfarm" akcijas. Līgums, kuru šie tā saucamie investori 27. aprīļa trijos naktī ir parakstījuši ar tajā brīdī jau atcelto valdes locekli Milanu Beļeviču, ir acīmredzama krāpšana. Tas slēgts pret SIA “Olmafarm” dalībnieku gribu, bez viņu ziņas, bez tiesībām pārstāvēt SIA “Olmafarm", un tam nav juridiska spēka.

Signe Baldere-Sildedze. (Foto: LETA)

Milana Beļeviča zaudēja manu uzticību, kad secināju, ka viņa kopā ar tā saucamajiem čehu investoriem un atceltajiem “Olainfarm" padomes locekļiem mēģina īstenot “Olmafarm" dalībniecēm nezināmu akciju atsavināšanas shēmu un, iespējams, tādējādi kļūt par AS “Olainfarm” īpašniekiem. Tieši tādēļ mēs ar pārējām SIA “Olmafarm” dalībniecēm operatīvi vienojāmies par Beļevičas atcelšanu no amata. Šī gada 26. aprīlī par to tika informēts arī Uzņēmuma reģistrs, kurš par to jau tajā pašā dienā – 26. aprīlī – paziņoja Milanai Beļevičai, nosūtot paziņojumu.

Histēriskā rīcība, nakts vidū parakstot līdz galam nesagatavotu, juridiski nepilnīgu līgumu, tikai apstiprina, ka iesaistītie labi zināja par Beļevičas atcelšanu un izmisīgi cerēja izmantot pāris stundas līdz informācija par Beļevičas atcelšanu tiek publiskota elektroniskajās datu bāzēs.

Kā nepilngadīgas akcionāres māte, vēlreiz apliecinu, ka nekad neesmu piekritusi bijušās “Olmafarm" valdes locekles Milanas Beļevičas, tāpat arī Čehijas pilsoņu atbalstījušo bijušo “Olainfarm" padomes locekļu Kārļa Krastiņa un Haralda Velmera mēģinājumam īstenot akciju pārdošanas darījumu “Black Duck Invest”, kurš ticis dibināts vien pāris nedēļas pirms plānotā darījuma.

Jāuzsver, ka pārdošanas darījums nemaz nebija iespējams, jo viena no “Olmafarm” īpašniecēm jau 2019. gada 30. oktobrī bija noslēgusi līgumu, ar kuru tiesības noteiktā termiņā iegūt no akcijām izrietošās balsstiesības nodeva SIA “Farma Fund”. Beļeviča par šo darījumu labi zināja, jo bija saņēmusi par to honorāru. Tieši tāpat viņa kā pieredzējusi juriste nevarēja nezināt, ka vienu un to pašu lietu nedrīkst atkārtoti pārdot diviem dažādiem pircējiem un šāda rīcība ir acīmredzama krāpšana.

30. aprīlī, kad čehu pārstāvji negaidīti ieradās pie manis Vecrīgas veikalā, lai paziņotu, ka viņi ir jaunie īpašnieki, kas it kā pret dalībnieku gribu ir ieguvuši manai meitai piederošās akcijas, un deva man pāris stundas izlemt, vai būšu kopā vai pret tiem, man uzreiz bija skaidrs, ka tā ir krāpšana. Es nekavējoties sazinājos ar advokātiem, un tajā pašā brīdī vērsāmies policijā, lai noziedzīgais nodarījums tiktu apturēts.

Varu tikai izteikt pateicību tiesībsargājošajām institūcijām par tūlītējo rīcību, kā arī cerību, ka notiks godīga un raita šīs lietas izmeklēšana. Savukārt šodien organizētajā “Black Duck Invest" preses konferencē tā saukto investoru paustie uzbrukumi tiesībsargājošajām iestādēm par kriminālprocesa ierosināšanu demonstrē šo personu izpratni par tiesiskumu Latvijā un atsevišķu ietekmīgu cilvēku visai īpatnējo izpratni par īpašumtiesību aizsardzību mūsu valstī.