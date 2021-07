Covid-19 laikā skaidru naudu no bankomātiem izņem arvien mazāk

Turklāt pēdējā gada laikā 11% "Swedbank" klientu skaidru naudu no bankomātiem nav izņēmuši ne reizi. Īpaši tas raksturīgs jauniešiem.

Kopumā katru mēnesi no bankomātiem naudu izņem apmēram 23% klientu, savukārt pārējie retāk. Vismazāk skaidru naudu ikdienā lieto jaunieši, no kuriem tikai katrs desmitais pēdējā gada laikā ir regulāri (katru mēnesi) izņēmis naudu no bankomāta. Savukārt visvairāk – iedzīvotāji virs 65 gadu vecuma (kopumā 38% izņem skaidru naudu katru mēnesi).

No bankomātiem visbiežāk izņem 100 eiro mēnesī

Lielākā daļa klientu skaidrā naudā no bankomāta mēnesī izņem līdz 100 eiro, tostarp 41% mēneša griezumā neizņem skaidru naudu vispār, un tikai ļoti neliels cilvēki skaits mēneša laikā no bankomāta izņem vairāk nekā 700 eiro.

Arī skaidras naudas iemaksa bankomātos aktuāla vien dažiem

Līdzīgi kā ar skaidras naudas izmaksu, arī darījumu apjoms ar skaidras naudas iemaksu bankomātos šogad krities par 21%, salīdzinot ar 2019.gadu. Kopumā pēdējā gada laikā vairāk nekā puse jeb 52% klientu vispār nav izmantojuši šādu iespēju, savukārt tikai 2% to izmanto regulāri.

"Vajadzība pēc skaidras naudas jūtami samazinās ik gadu, taču pērn Covid-19 ietekmē kritums bija būtisks, un tas turpinās arī šogad. Redzam, ka jaunieši, kuriem ir augstas digitālās prasmes, skaidru naudu izmanto ļoti reti. Taču jāatzīmē, ka skaidras naudas lietošana pakāpeniski samazinās visās klientu vecuma grupās. Ja raugāmies pēdējo piecu gadu perspektīvā, tad tā mazinājusies par 6% un par tikpat pieaudzis to klientu skaits, kas skaidru naudu neizmanto vispār, savus finanšu darījumus veicot tikai digitāli. Jau šobrīd bezskaidra nauda tiek apgrozīta vairāk nekā skaidra nauda, un šo darījumu īpatsvars pieaug," atzīmē Liene Gasiņa, "Swedbank" Karšu atbalsta daļas vadītāja.