Pērn Vanagas alga par darbu LIZDA priekšsēdētājas amatā pieaugusi par 6,9%, sasniedzot 31 748 eiro. Vēl gadu iepriekš viņas alga LIZDA bija 29 688 eiro.

Vienlaikus Vanaga no LIZDA saņēmusi arī citus ienākumus - pērn tie veidoja 2147 eiro, bet 2019.gadā - 1019 eiro.

Tāpat Vanaga pērn guvusi 1024 eiro stipendiju no Latvijas Universitātes, 915 eiro algu no Augstākās izglītības padomes (AIP) un pabalstu 1611 eiro apmērā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

LIZDA priekšsēdētājas parādsaistības pērn bija 54 240 eiro.

Vanagai īpašumā ir dzīvoklis Jelgavā un kopīpašumā ir zeme un ēkas Mārupes novadā. Tāpat viņai pieder 2018.gadā reģistrēta vieglā automašīna "Toyota Avensis".

LETA jau ziņoja, ka deviņu gadu laikā LIZDA biedru skaits sarucis par 28,9%.Saskaņā ar arodbiedrības ikgadējiem ziņojumiem, kas pieejami portālā "Firmas.lv", biedru skaits arodbiedrībā ik gadu samazinās, 2021.gada sākumā sasniedzot 21 907 biedrus. Salīdzinājumam - 2012.gadā arodbiedrībai bija 30 804 biedri.

Līdz ar biedru skaita kritumu sarukuši arī arodbiedrības ieņēmumi. Salīdzinot biedru naudas samazinājumu sešu gadu laikā, biedru naudas kritums mērāms 12,1% jeb 74 546 eiro apmērā. Kā liecina "firmas.lv" dati, pērn LIZDA ieņēmumi no biedru naudām bija 539 583 eiro, gadu iepriekš - 546 973 eiro, bet vēl gadu iepriekš - 563 211. Savukārt, salīdzinot ar 2016.gadu, biedru naudas pieauga par 200 eiro un bija 593 766 eiro. 2016.gadā arodbiedrība iekasēja 593 566 eiro un 2015.gadā - 614 129 eiro.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem, uz 2020./2021.mācību gadu Latvijā bija 56 011 pedagogs, no kuriem 12 031 bija pirmsskolas izglītības iestādes skolotājs, 29 565 - vispārējās un speciālās izglītības skolotāji, bet 791 skolotājs strādāja profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādē. Tāpat 4415 skolotāji strādāja profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 3584 - profesionālā izglītības iestādē, bet 5625 pedagogi pārstāv akadēmisko vidi.