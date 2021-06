"Tallink" maršrutu Rīga - Stokholma atjaunos nākamgad, bet jau tagad piedāvā iespējas turp doties no Igaunijas

Plānots, ka kuģis Romantika kursēs starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām katru otro dienu no 01.04.2022. Vienlaikus tas nozīmē, ka regulārā satiksme maršrutā Rīga – Stokholma šogad atjaunota netiks.

Tāpat uzņēmums nolēma jau šī gada vasarā atsākt darbību regulārajā līnijā Tallina – Stokholma pēc gandrīz 16 mēnešus ilga maršruta apturēšanas ceļojumu ierobežojumu dēļ starp Igauniju un Zviedriju. Sākotnēji plānots, ka kuģis Baltic Queen daļēji atjaunos satiksmi maršrutā Tallina – Stokholma no 2021. gada 9. jūlija ar atiešanu no abām galvaspilsētām katru otro dienu.

Kaut arī Tallina – Stokholma maršruts plašākai publikai tiks atvērts 9. jūlijā, pirmais kuģa "Baltic Queen" reiss no Igaunijas uz Zviedrijas galvaspilsētu notiks jau 7. jūlijā, kura laikā "Tallink" partneriem un darbiniekiem būs iespēja atgriezties ikdienas darbu ritējumā un "pamodināt" Baltijas jūras karalieni – kuģi "Baltic Queen" – no "garās snaudas", un tādējādi pārliecināties, ka klientiem tiek sniegta labākā ceļojumu pieredze Baltijas jūrā.

Komentējot pieņemtos lēmumus, Tallink Grupp valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene teic: "Kad mēs 2020. gada martā apturējām kuģu kustību maršrutos Tallina – Stokholma un Rīga – Stokholma, pirmo reizi pārtraucot regulāro jūras savienojumu starp Igauniju, Latviju un Zviedriju, mēs nekad nedomājām, ka šī savienojuma atjaunošana prasīs gandrīz pusotru gadu un ilgāk. Šajā laikā mēs esam darījuši visu, ko varējām, dodot pasažieriem iespēju nokļūt Zviedrijā, izmantojot mūsu kravas kuģus maršrutā Paldiski – Kapelšēra, uz laiku atverot maršruta trīsstūri Tallina – Stokholma – Rīga ar kuģi Victoria I, kā arī sniedzot iespēju klientiem doties uz Zviedriju caur Somiju. Taču nekas nav labāks kā tiešais jūras transporta savienojums, tāpēc esmu gandarīts, ka līdz ar pandēmijas situācijas uzlabošanos un vakcinācijas gaitas pozitīvu progresu, varam piedāvāt ceļotājiem nokļūt Zviedrijā no Igaunijas jau no jūlija."

Negene turpina: "Brīdī, kad pamazām tiek atcelti ceļošanas ierobežojumi, mēs pakāpeniski atsākam savu darbību, sākotnēji piedāvājot ceļošanu no Tallinas uz Stokholmu katru otro dienu ar vienu kuģi. Uz kuģa ir pietiekamas iespējas ievērot sociālo distanci, kā arī nopietni sekojam līdzi, lai tiktu ievērotas visas drošības un nepieciešamās higiēnas prasības. Vienlaikus pasažieriem ir dota iespēja jau atkal apciemot Stokholmu, pieredzēt jūras ceļojumu šarmu, baudot izsmalcinātas maltītes kuģa restorānos, izdevīgu iepirkšanos veikalos, kā arī neaizmirstamās emocijas Baltijas jūrā, kas tik ļoti gaidītas pēc sarežģītās ziemas un pavasara."

Viņš norāda, ka vienlaikus 15. jūnijā tika atvērta pārdošana ceļojumiem arī maršrutā no Rīgas uz Stokholmu. Kuģis "Romantika" varētu atsākt satiksmi starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām katru otro dienu no 2022. gada 1. aprīļa. Tas galvenokārt ir saistīts ar spēkā esošiem ceļošanas ierobežojumiem abās valstīs.

"Ceļotājus no Latvijas aicinām izmantot iespēju pārlaist nakti kādā no 3 Tallink Hotels viesnīcām Tallinā, tādējādi atvieglojot ceļošanas plānošanu un nesteidzīgi izbaudot sen gaidītās vasaras brīvdienas un ceļojumus. Visas viesnīcas atrodas Tallinas pilsētas centrā un tuvu Tallinas ostai. Neesam aizmirsuši arī par saviem lojāliem Club One klientiem, kuriem ir īpaši piedāvājumi gan ceļojumu iegādei, gan uz kuģa, gan arī viesnīcās," secina Negene.

Kuģis "Baltic Queen" no Tallinas uz Stokholmu dosies katru otro dienu no 9. jūlija pēc šāda grafika:

Izbraukšana no Tallinas plkst. 18:00;

Ierašanās Stokholmā plkst. 10:30;

Izbraukšana no Stokholmas plkst. 17:30;

Ierašanās Tallinā plkst. 10:15.

Maršruta Tallina – Stokholma atkārtota atvēršana Skandināvijā strādājošiem cilvēkiem dos iespēju doties uz darbu ar savām automašīnām. Pagaidām "Tallink" turpina arī uzņemt pasažierus ar transportlīdzekļiem uz saviem kravas kuģiem "Sailor" un "Regal Star", kas kursē Paldiski – Kapelšēra maršrutā.

Pirms ceļojuma rezervēšanas aicinām pārliecināties, vai pasažieriem ir atļauts doties uz galamērķi, kā arī vai ir sagatavoti nepieciešamie dokumenti ieceļošanai valstī. Prasību un noteikumu ievērošana ir katra pasažiera atbildība.

Ar visiem ceļotājiem, kas rezervējuši ceļojumus no Rīgas uz Stokholmu, Tallink klientu apkalpošanas speciālisti sazināsies tuvākajā laikā, lai vienotos par ceļojumu pārcelšanas vai atmaksas iespējām.