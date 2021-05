LETA

"airBaltic" atceļ lidojumus no Rīgas uz Minsku

Pēc Latvijas valdības lēmuma un oficiālas rekomendācijas saņemšanas no Latvijas Civilās aviācijas aģentūras Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" atceļ visus lidojumus no Rīgas uz Minsku no 2021. gada 27. maija līdz turpmākam paziņojumam, portālu Jauns.lv informē uzņēmums.