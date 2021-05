Auto ziņas: Citroen e-Jumpy godalgots un elektrisks

Elektriskais Citroen e-Jumpy kopā ar PSA grupas radiniekiem saņēmis International Van of the Year jeb, vienkārši sakot, gada furgona godalgu. Vai balva piešķirta avansā un tikai par to, ka mašīna ir elektriska? Noskaidrosim!