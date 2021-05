Pandēmijas gads: uzņēmējdarbība mākonī un citas tendences

Pandēmija skaitļos un faktos

Atskatoties uz 2020. gada statistiku, tehnoloģiju un izklaides uzņēmums „Tet” ir novērojis mākoņpakalpojumu apgrozījuma pieaugumu par 10% salīdzinājumā ar 2019. gadu. Tajā pašā laikā 2021. gada sākumā mēs redzam pieaugumu jau 15 % apmērā. Tas apliecina, ka mākoņpakalpojumu izmantošanas apjoms turpinās pieaugt.

2020. gada pirmajā pusē uzņēmumu uzmanība galvenokārt tika vērsta uz produktīvas un drošas attālinātas darbības nodrošināšanu. Savukārt gada otrajā pusē to uzmanība novirzījās mākoņu tehnoloģiju un citu rīku virzienā, kas palīdzētu uzlabot uzņēmējdarbības procesus. Lai izdzīvotu šajos grūtajos laikos, uzņēmumiem nācās uzlabot darbības elastību un efektivitāti, tādējādi iegūstot konkurences priekšrocības.

Novērojams, ka aktīvu interesi par mākoņpakalpojumiem beidzot sāk izrādīt mazie un vidējie uzņēmumi. Arī Tet klientu skaits šajā segmentā ir pieaudzis par 15%.

"Tet" datu centru biznesa attīstības direktors Māris Sperga. (Foto: Publicitātes)

Divas uzņēmējdarbības nometnes

Spriežot gan pēc „Tet” pieredzes komunikācijā ar klientiem un partneriem, gan arī vērojot tendences, var secināt kā tikai 20–25% uzņēmumu labi pārzina, kas ir mākonis un spēj precīzi formulēt savas prasības mākoņu platformu pārstāvjiem. Savukārt pārējiem mākoņpakalpojumi un to darbība ir pavisam neizprotama. Tādējādi visbiežāk nav "zelta vidusceļa", proti, situācijas, kad uzņēmums ir vismaz "kaut ko" dzirdējis par mākoņiem. Sanāk, ka uzņēmēji dalās divās nometnēs: vieni ir tie, kuri vispār neko nezina par mākoņiem un datu centru pakalpojumiem (respektīvi, šādi uzņēmumi glabā datus savos serveros, "zem galda"), un otri – kas jau sen izmanto mākoņpakalpojumus un izprot šo elastīgo infrastruktūru ne sliktāk par pašiem piegādātājiem.

Pateicoties tam, ka mazie un vidējie uzņēmumi beidzot ir sākuši interesēties par IT pakalpojumiem kā ārpakalpojumiem, šī situācija jau mainās. Starp citu, šo uzņēmumu darbības sfēras ir visai plašas – no celtniecības līdz nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, no interneta veikala līdz arhitektu birojiem.

Foto: Publicitātes

Galvenās 2021. gada tendences

2021. gadā mākoņi kļūs aizvien populārāki. Līdz ar to ir būtiski saprast atšķirības aktuālajās koncepcijās. Lietotājiem ir raksturīgi jaukt mākoņplatformas ar datņu apmaiņas vietnēm mākonī.

Pēdējo mēnešu laikā ļoti populārs ir kļuvis tieši otrais pakalpojums, jo aizvien pieaug to uzņēmumu skaits, kuri apmainās datiem ar saviem klientiem un izmanto tādus visiem pieejamus resursus kā, piemēram, OneDrive. Jā, protams, abos gadījumos resursi vai dati glabājas virtuālajā telpā. Tomēr mākoņplatformas galvenais uzdevums nav glabāt mākonī zināmu daudzumu informācijas, kurai spētu piekļūt cits cilvēks. Mākoņplatformas ir domātas, lai būtu iespējams nodrošināt pastāvīgu datu (IT sistēmu, programmu, serveru u. c.) uzglabāšanu un apstrādi nevis savā datorā vai atsevišķā diskā, bet gan virtuālajā vidē, kuru nodrošina mākoņpakalpojumu piegādātājs.

Esam novērojuši, ka lielie uzņēmumi mēdz uzticēties vienam un tam pašam mākoņpakalpojumu un datu centra pakalpojumu sniedzējam. Tam ir savs loģisks izskaidrojums: nododot korporatīvās ierīces un datus uzglabāšanai "vienās rokās", pasūtītājs pilnībā pārceļ atbildību uz piegādātāja pleciem, tādējādi nodrošinot sev kvalitātes un drošības garantiju.

Kopumā pagājušā gada mākoņu tehnoloģiju analīze atspoguļo uzņēmējdarbības tirgus pieaugošo interesi un tā nepieciešamību pēc jauna veida datu uzglabāšanas un pārraides. Mākoņpakalpojumu piegādātājiem šī ir neizsīkstoša zelta dzīsla, ņemot vērā joprojām spēkā esošus Covid-19 izraisītus ierobežojumus. Pie tam, jāsaprot, ka arī pēc pandēmijas daudzi uzņēmumi, kas ir ieguvuši pieredzi attālinātā darbā, izvēlēsies palikt tiešsaistē.