Āra kafejnīca Skārņu ielā. (Foto: LETA (Zane Bitere))

Kafejnīcu vasaras terases Rīgā turpmāk varēs ierīkot pēc tipveida risinājuma

Uzņēmēji Rīgā turpmāk varēs izvietot kafejnīcu vasaras terases, neprasot saskaņojumu no Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Satiksmes departamenta, ja terašu izvietošana tiks veikta pēc pašvaldības izstrādāta tipveida risinājuma. To paredz no 1. maija spēkā stājušies saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, paredzot virkni atvieglojumu ielu tirdzniecības veikšanā un kafejnīcu vasaras terašu izvietošanā galvaspilsētā.