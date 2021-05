"Smart-ID" lietotāju skaits Latvijā sasniedzis vienu miljonu

"Priecājamies par lielo interesi un lietotāju skaita pieaugumu gan no patērētājiem, gan arī no biznesa vadītājiem, kuriem pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot autentifikāciju. "Smart-ID" aizvien biežāk tiek integrēts dažādos e-pakalpojumos un jau sen ir pieejams ne tikai bankās. Ik dienu kļūst arvien lielāks to attālināto darījumu apjoms, kas veikti, izmantojot Smart-ID. Mēs strādājam, lai veidotu aizvien jaunas funkcionalitātes un vienmēr būtu drošākais un vienkāršākais risinājums, ko izmantot," saka "SK ID Solutions "Latvijas filiālēs un Globālās biznesa attīstības vadītāja Sanita Meijere.



Neskatoties uz to, ka "SK ID Solutions" filiāle Latvijā strādā tikai 2 gadus, uzņēmumam ir liela pieredze, un tas šogad svin 20 gadu jubileju. Latvijā tas nodrošina tikai ar "Smart-ID" produktu saistītus pakalpojumus, taču Igaunijā un Lietuvā uzņēmums pārvalda arī elektroniskās identitātes attiecīgi "Mobile ID" and "Mobilusis parašas" pakalpojumus.



"Smart-ID" ir populārākais un visstraujāk augošais autentifikācijas rīks gan Latvijā, gan arī pārējās Baltijas valstīs. Sākotnēji tas tika izmantots ērtākais risinājums droši banku pakalpojumu izmantošanai tiešsaistē. Vēlāk arī citi pakalpojumu sniedzēji izvēlējās integrēt "Smart-ID", lai klienti ērti varētu izmantot viņu pakalpojumus. Šobrīd Latvijā Smart-ID savos pakalpojumos integrējuši jau 85 dažādu tiešsaistes pakalpojumu nodrošinātāji.



"Smart-ID" kopš 2018. gada novembra ir atzīts arī par kvalificētu elektroniskā paraksta izveides ierīci. Ar "Smart-ID" kvalificēto elektronisko parakstu parakstītajiem dokumentiem ir identisks juridisks spēks kā ar roku parakstītājiem dokumentiem.



Lai izmantotu elektronisko parakstu, vispirms ir jāpārliecinās, ka lietotājam pieejamais "Smart-ID" konts ir kvalificēta līmeņa konts. Atverot "Smart-ID" lietotni savā mobilajā ierīcē, tās fons būs vai nu zaļā vai baltā krāsā. Ja fons ir baltā krāsā, tas nozīmē, ka tas ir kvalificētais "Smart-ID" konts, un elektroniskā paraksta funkcija tajā ir aktivizēta. Ja lietotnes fons ir zaļš, tad jāveic konta pārveidošana uz kvalificēto "Smart-ID" kontu, ko tagad var izdarīt pašā lietotnē, izmantojot biometrisko identitātes pārbaudi.

