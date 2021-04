Rīgas ostā veiksmīgi attīstītās arī mazo kuģu apkalpošanas segments

Uzņēmums "Extron Baltic", viens no 2020. gada Rīgas ostas izaugsmes rekordistiem, ir lielākais metālu pārkrāvējs, apstrādājot 98% no visām metāla izstrādājumu ģenerālkravām ostā. Tāpat terminālī tiek pārkrautas kokmateriālu un graudaugu (pupas, zirņi, linsēklas) kravas.



"No darbu organizācijas viedokļa saredzam savas priekšrocības viena liela kuģa vietā efektīvi apkalpot vairākus mazāka izmēra kuģus. Turklāt liela daļa no kravām, kas tiek pārkrautas pie mums, tiek piegādātas Baltijas jūras reģionā, kur nemaz nav nepieciešamība pēc lielākiem kuģiem," skaidro Valdis Andersons "Extron Baltic" valdes priekšsēdētājs.



Viena no "Extron Baltic" konkurētspējas stiprajām pusēm ir terminālī izbūvētais graudu pārkraušanas komplekss, kas ar speciālu konveijeru līniju savienots ar piestātni. Šāda sistēma ļauj graudus efektīvi nogādāt uz kuģa tilpnēm no noliktavas vai dzelzceļa vagoniem.



Tāpat uzņēmums nodarbojas gan ar kokmateriālu pārkraušanu, gan nodrošina arī koksnes impregnēšanas pakalpojumu, kas tiek veikts divās speciālās tam paredzētās autoklāva kamerās. Liela daļa neapstrādātu zāģmateriālu tiek sūtīti no Baltkrievijas, tad terminālī tiek noimpregnēti, pēc tam iekrauti kuģī, un tālāk jau ar ostā pievienoto vērtību šīs kravas tiek nogādātas pie klientiem.



Termināļa teritorijā darbību veic arī divi metālapstrādes uzņēmumi, no kuriem viens ir starp pasaules līderiem gāzes un naftas tvertņu ražošanā.“Šīs lielās konstrukcijas uz kuģiem kraujam kā projekta kravas, kas šajā gadījumā ir izdevīgi gan mums pašiem, gan uzņēmumam, kuram šīs negabarīta kravas nav jāved ar autotransportu, kas būtu ievērojami dārgāk un sarežģītāk,” uzsver Valdis Andersons.



Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā un otra lielākā Baltijas valstu osta, kurā augstas kvalitātes pakalpojumus sniedz ap 200 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 36 kravu pārkraušanas termināļi. Rīgas ostas biznesa klasterī ir nodarbināti vairāk nekā 4000 strādājošie.



Pēc domnīcas "CERTUS" aprēķiniem, katra Rīgas brīvostā pārkrautā kravu tonna dod pienesumu Latvijas IKP 10,7 EUR apmērā. Tas nozīmē, ka pērn, pārkraujot 23,7 miljonus tonnu kravu, Rīgas ostas klasteris palielināja Latvijas IKP par 250 miljoniem EUR. Ostas klastera komersanti ik gadu samaksā nodokļos vairāk nekā 30 miljonus EUR.

