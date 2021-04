Auto ziņas: arī VW Tiguan pieslēgsies elektrībai

Tiguan eHybrid ir spraudņa tipa jeb plug in uzlādējamais hibrīds. Tehniskais izpildījums ir tipisks šāda tipa automobiļiem. Benzīna turbodzinējs apvienots ar elektromotoru, bet gaitas baterija ļauj veikt līdz 50 km lielu attālumu. Ātrās uzlādes tam nav, bet no maiņstrāvas lādētāja baterijas resursa atjaunošana prasa vien dažas stundas.Lādējamie hibrīdi parasti interesē tikai autoparkus, jo samazināti CO2 izmeši ļauj vismaz uz papīra ritošo sastāvu padarīt "zaļāku". Tiguan eHybrid šis rādītājs ir 41 g uz km, uz pusi mazāk nekā parastam pašuzlādes hibrīdam. Bet atšķirībā no vairuma plug in krosoveru, Volkswagen modelim ir vēl viens ieguvums.

“Mēs esam pieraduši, ka plug in hibrīds ir dārgākais attiecīgā modeļa variants. Tiklīdz mēs uzzinām, ka tur ir štepselis, domājam, ka mašīna atrodas cenu lapas nesmukajā galā. Tiguan eHybrid tā nav. Divas iespējamās komplektācijas ir Life un un R-Line, un atrodas cenu lapas vidū. E hybrid atkarībā no komplektācijas maksā 33800 līdz 35 900, kas nav maz, bet tas taču ir R Line,” stāsta Normunds Avotiņš.

Tādējādi Tiguan hibrīds maksā mazāk par tikpat jaudīgu benzīna modeli, kam gan ir pilnpiedziņa. eHybrid 245 zirgspēki nonāk priekšējos riteņos, un lūk, kāpēc.

“Tagad parunāsim par elektifikācijas ēnas pusēm. Atverot bagāžnieku redzam, ka tas arī ir tāds pats kā parastajam Tiguan. Tomēr te ir viens āķis. Zem pārsega ieraugām jocīgu priekšmetu. Izrādās, ka degvielas tvertne ir bagāžniekā, jo iepriekšējā vietā atrodas baterija.”

Līdz ar to par pilnpiedziņu varam aizmirst, kamēr par neparasto izsvarojumu gan nē.

“Tiguan hibrīdam ir jocīgs specefekts. Strauju paātrinoties, ja ceļš nav pilnīgi taisns, savādāka izsvarojuma dēļ priekšā it kā ceļas gaisā, var just, ka atslogojas riteņi un šķiet, ka mašīnu tā kā drusku sāk "vazāt" pa ceļu,” piebilst Avotiņš.

Daudzi uzskata, ka plug in hibrīdi pārstāj būt hibrīdi, tiklīdz baterija ir tukša. Tā nav. eHybrid tiecas pie katras iespējas izmantot elektrovilkmi.

Pilsētā eHybrid ir sevišķi ekonomisks, jo daudz brauc ar elektrību. Matemātika ir vienkārša. Kamēr baterija ir pilna, eHybrid ir divreiz ekonomiskāks par vistaupīgāko pašuzlādes hibrīdu - 1,8 l uz 100 km. Kad baterija ir tukša, degvielas patēriņš turpretim izaug divkārt lielāks nekā parastajam hibrīdam. Taču ar pilnu bāku eHybrid tik un tā var nobraukt 800 kilometrus. Ja vien nepalaižam vaļā Volkswagen plug-inu slēpto personību.

“Taču neaizmirsīsim, ka Volkswagenb plug in hibrīdi jau no paša sākumā saucās GTE. Gandrīz GTI tikai ar elektrību. Un Tiguan nav izņēmums. Nospiežam GTE pogu, pedāli grīdā un - osti manu elektrisko dūmu!”

Paātrinājums līdz simtam ir 7,5 sekundes. Tas nekas, ka TSI dzinējs ir vecais, 1,4 litri un DSG kārbai ir tikai seši ātrumi. Toties 85 kilovatu elektromotors iemontēts tieši kārbā, un spēj darboties viens pats līdz 130 km/h.

Secinājumi

Jāpatur prātā, ka jēga pirkt šādu auto ir tikai tad, ja to var pastāvīgi uzlādēt. Braucot bez elektrības, izdevīgums sarūk. No otras puses, tas auto arī benzīnu vien tiek diezgan tālu. Ja nav iespējas lādēt, aizmirstiet par to kasti, brauciet ar benzīnu un tāpat būs forši.