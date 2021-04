Ikdienas steigā ar vienu uzlādes reizi: Edavārdi jaunā albuma radīšanas process

Kā jaunajām Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņām izdevās tikt līdzi Edavārdu ikdienai, varat noskatīties šeit:

Kāda parasti ir Tava dienas kārtība?

Mans dienas plāns ir mainīgs un ikdiena - neparedzama. Viena lieta, ko mēģinu uzturēt kārtībā, ir rīta rituāls - pamosties, ieiet dušā, izstaipīties, iedzert melnu kafiju bez cukura un veltīt pirmās 20 minūtes, lai paskatītos kaut ko, kas iedvesmo un uzlādē veiksmīgai dienai. Ar tik neparedzamu ikdienu, kāda ir man, ir svarīgi, ka bezvadu austiņu darbības laiks ir līdzvērtīgs manas dienas garumam, tāpēc jaunās Huawei FreeBuds 4i ir tieši laikā, jo to akumulatora nepārtrauktas darbības laiks ilgst līdz pat 10 stundām, tādējādi atvieglojot manu ikdienu no rūpēm par atkārtotu uzlādi.



Kas ir neatņemams sabiedrotais visur, kur Tu ej?

Protams, viedtālrunis. Bet parasti visur mēģinu ņemt līdz bezvadu austiņas - bez tām jūtos kails! Man ir svarīgi ikdienas gaitās klausīties mūziku vai audio grāmatas. Esmu cilvēks, kurš, pamostoties no rīta vai atnākot mājās, pirmais ieslēgs mūziku. Manuprāt, bezvadu austiņas var izmantot jebkurā dzīves situācijā, tāpēc ņemu tās līdz visās ikdienas gaitās.



Kādas bezvadu austiņu funkcijas Tev palīdz būt produktīvākam?

Tādām austiņām, kā Huawei FeeBuds 4i, ļoti izbaudu funkciju, kas ļauj atslēgt, pieslēgt, izslēgt mūzikas atskaņošanu, neizņemot no kabatas viedtālruni. Ātra savienojamība nodrošina efektīvāku darbu izpildi, jo nevienā brīdī netiek novērsta uzmanība, lai pārslēgtu dziesmas, tādējādi netīšām nonākot sociālo tīklu laika joslā.



Kāds ir albuma radīšanas process?

Esot radošam cilvēkam, ir svarīgi klausīties savas dziesmas visdažādākajās vietās. Sākumā dziesmu ierakstu mājās pēc iespējas tuvāk tam, kā tas varētu izklausīties gala rezultātā. Pēc tam studijas versiju klausos visur, kur vien iespējams - uz ielas, braucot ar mašīnu vai velosipēdu. Kā jau jebkuram izpildītājam, man ir ļoti svarīgi, kā dziesma skanēs. Dziesmas noskaņu nosaka daudz un dažādi faktori - cik spēcīgs ir izpildītāja vokāls, cik skaļas ir bungas, skaņdarbā iekļautie mūzikas instrumenti un efekti - tāpēc man ir jādzird katra dziesmā iekļautā nianse, lai klausītājs varētu sajust dziesmas noskaņu un manu vēstījumu.



Ir ļoti svarīgi dzirdēt visu, jo, kad albums tiks izdots, tad neko vairs nevarēs labot, un tās kļūdas, kuras esi pieļāvis, dzirdēsi visu mūžu. Tāpēc man patīk FreeBuds 4i bezvadu austiņu kristāltīrā skaņa, kas ļauj man sadzirdēt dziesmā katru niansi, lai es būtu pārliecināts par to, ko nodošu saviem klausītājiem.



Kur sākas pirmie radošā procesa soļi?

Lai arī albuma radīšanas procesā sadarbība ar citiem cilvēkiem ir svarīga, vēl svarīgāka daļa priekš manis ir darbs mājās. Tas ir moments, kad es varu mierīgi, divvientulībā ar sevi, izdomāt pamatideju un tikt tik tālu ar dziesmu, cik vien iespējams. Šis process mājās ir ļoti svarīgs - būtībā dziesmas piedzimšanas brīdis.



Arī esot mājās, dažādas ikdienas lietas var traucēt darbam. Sākot ar to, kas notiek datorā, internetā, ko dara otrs cilvēks, ar kuru dzīvo kopā, un arī tas, kas notiek ārā uz ielas. Tāpēc svarīgi, ka ir šādas austiņas ar trokšņu slāpēšanas funkciju, kas palīdz netraucēti koncentrēties, kad visa uzmanība tiek veltīta dziesmas radīšanai un rakstīšanai - es varu vienkārši klausīties un sadzirdēt visas mazās detaļas.



Kā saspringtajā dienas grafikā nonāc no punkta A līdz punktam B?

Ikdienā es daudz pārvietojos ar velosipēdu - tas ir forši, veselīgi un palīdz arī uztvert mūziku mazliet citādāk. Piedaloties aktīvi satiksmē starp automašīnām un citiem velosipēdu braucējiem, es vēlos dzirdēt, kas man ir blakus vai kāds tajā brīdī brauc man garām, tāpēc ļoti parocīgs ir Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņās iebūvētais apkārtējo skaņu uztveršanas režīms, kas palīdz man uztvert satiksmē notiekošo, nepārtraucot mūzikas klausīšanos.



Tu ikdienā esi sportiski aktīvs. Kas Tevi visvairāk iedvesmo sportam?

Kaut kur lasīju, ka pasauli izglābs labs dizains - es tam piekrītu. Man sportojot ļoti svarīga ir mūzika - tā ir motivācija, tā iedvesmo, tā palīdz izsvīst pēdējos liekos kilogramus, līdz ar to, svarīgas ir austiņas, kas nekrīt ārā. Lecot ar lecamauklu vai skrienot, bezvadu austiņas strādā perfekti - ļoti patīkams ergonomisks dizains, nav jāuztraucas par to, ka treniņu laikā vai kādā citā dienas aktīvajā brīdī, austiņas varētu izkrist vai kļūt neērtas.



Tik neparedzamā un piepildītā ikdienā kā Tev, kas, Tavuprāt, ir lielākais pārbaudījums bezvadu austiņām?

Atcerēties uzlādēt. Nav nekā bēdīgāka, ja vēl 30 minūtes jāiet vai jābrauc uz mājām, un austiņas dod ziņu, ka tāstūlīt vai drīz izlādēsies. Tas, laikam, ir vislielākais izaicinājums.



Tavuprāt, jaunās Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņas pilda solīto?

Šīs bezvadu austiņas ir piemērotas visiem dzīves apstākļiem pat pašiem aizņemtākajiem cilvēkiem. Radošs albuma radīšanas process vai aktīvs ikrīta treniņš nebūs šķērslis baudīt līdz 10 stundām nepārtrauktas mūzikas atskaņošanas, lai ikkatrs dzīves brīdis būtu ar savu skaņu celiņu. Atbildot uz galveno jautājumu, vai jaunās bezvadu austiņas ir godam izturējušas izaicinājumu, ir tikai viena atbilde - viennozīmīgi jā.

