VIA SMS Group paplašina darbību Āzijā, dibinot patērētāju kreditēšanas zīmolu Filipīnās

VAMO.ph darbu Filipīnās uzsāka šogad, un pašlaik norit intensīvi patērētāju kreditēšanas produkta tehniskās sagatavošanas darbi, paredzot, ka aizdevumu izsniegšanas process sāksies 2021. gada trešajā ceturksnī. VAMO.ph birojs atradīsies Filipīnu galvaspilsētā Manilā, un tajā lielākoties tiks nodarbināti klientu apkalpošanas, datu apstrādes un parādu atgūšanas speciālisti, kamēr citas biznesa funkcijas nodrošinās VIA SMS Group komanda Rīgā.

“VIA SMS Group vienmēr ir lūkojies pēc jauniem biznesa virzieniem uz tirgiem, kuros savu darbību paplašināt, tāpēc kreditēšanas pakalpojumu sniegšana ārpus Eiropas likās loģisks nākamais attīstības posms. Gadu gaitā uzkrātā pieredze, kā arī veiksmīgais starts Vjetnamā deva pārliecību, ka mums pietiek prasmju, lai uzkrāto zināšanu bagāžu adaptētu dažādos potenciālajos tirgos, tostarp tādos, kas būtiski atšķiras no jau pierastās patērētāju kreditēšanas nozares Eiropā. Filipīnas šķita loģiska izvēle, ko pamatoja tirgus izpēte un biznesa iespēju projekcijas,” norāda VIA SMS Group valdes loceklis Deniss Šerstjukovs.

VIA SMS Group ir Latvijā reģistrēts finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas darbojas Eiropā un Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī ieņem nozīmīgu daļu Latvijas kreditēšanas tirgū. VIA SMS Group pamata darbība saistās ar patērētāju kreditēšanu, taču tā nodrošina arī savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST (www.viainvest.com) un digitalo maksājumu platformas VIALET (www.vialet.eu) darbību. Darbojoties finanšu jomā vairāk kā 10 gadus, uzņēmums uzkrājis nozīmīgu pieredzi, kas bija svarīgs priekšnosacījums arī VIA SMS Group interesei par patērētāju kreditēšanu ārpus Eiropas.

“Āzijas un Klusā okeāna reģions kopumā ir liels un izaicinošs tirgus, taču tas piedāvā iespējas, ko Eiropas tirgū nebūtu iespējams atrast. Pateicoties darbībai Vjetnamā, ko veiksmīgi realizējam kopā ar TWINO, esam guvuši vērtīgas zināšanas par šī reģiona tirgus specifiku, kas, iespējams, ļaus izvairīties no dažām iesācēju kļūdām. Līdzšinējā pieredze rāda, ka kreditēšanas tirgus atšķirības starp Eiropu un Āziju ir neiedomājamas, taču esam gandarīti par paveikto un sākam apzināt nākamos attīstības posmus,” saka Šerstjukovs.

VIA SMS Group ir alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas dibināts 2009. gadā un kura pamatnodarbošānās ir patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniegšana. Pašlaik uzņēmums darbojas 7 dažādās valstīs un ir attīstījis savu produktu portfeli, nodrošinot savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST, digitālās maksājumu platformas VIALET, depozītu produkta VIASPAR un maksājumu kartes ar kredītlīniju SAVA.card darbību. Uzņēmums VIA SMS Group nodarbina vairāk kā 200 profesionāļus visā pasaulē un noslēdzis 2020. gadu ar 21, 150 miljonu EUR vērtu neto aizdevumu portfeli, kā arī 27, 500 miljonu EUR lieliem ienākumiem.