Visdrīzāk, jūsu kontā nemaz neienāks pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un attaisnoto izdevumu kompensācija par ārstēšanos un izglītību, paskaidroja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē. Šie ieņēmumi nav pielīdzināmi darba algai, kā, piemēram, pensija vai slimības pabalsts pēc slimības lapas.

Nodokļu atmaksa ir ienākumi no trešās personas, šajā gadījumā, no valsts. Tiesu izpildītājs, sākot piedziņu, nosūta izpildrakstu arī Valsts ieņēmumu dienestam, un VID šo naudu uzreiz pārskaitīs tiesu izpildītājam. Tomēr, ja šī nauda ienāks jūsu kontā, tiesu izpildītājs jums atstās 500 eiro mēnesī, bet pārējo summu pārskaitīs piedzinējam.

Pašiem jābrīdina tiesu izpildītāji

"Vai tiesu izpildītājs varēs ieturēt 200 eiro pabalstu, kas man pienākas kā pensionāram ārkārtējās situācijas apstākļos?" jautā žurnāla "Likums un Taisnība" lasītājs Ilmārs Ilmārs.

Saeima 11. martā nolēma, ka pabalstu 200 eiro apmērā saņems Latvijā deklarētas personas, kuras no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām saņem vecuma pensiju; invaliditātes pensiju; apgādnieka zaudējuma pensiju; atlīdzību par apgādnieka zaudējumu; atlīdzību par darbspēju zaudējumu; valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Tiesu izpildītājs nedrīkst vērst piedziņu ne uz šo pabalstu, ne arī uz vienreizējo pabalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu. Taču parādniekam pašam ir laikus jābrīdina tiesu izpildītājs par to, kad un kurā viņa kontā ienāks summas, uz kurām nevar vērst piedziņu. Kaut gan Civilprocesa likumā ir noteikts, uz kādiem ienākumu veidiem nedrīkst vērst piedziņu, taču tiesu izpildītāji neredz, vai parādnieka kontā ieskaitītā nauda ir pabalsts vai kāds cits ienākums.

Tāpēc parādniekam pašam ir laikus jāinformē tiesu izpildītājs par to, ka viņa kontā ienāks kāds no šiem pabalstiem. Kā to izdarīt? Drošākais veids būs nosūtīt ierakstītu vēstuli. Ja nebūsiet tiesu izpildītājam paziņojis, ka jūsu kontā ieskaitīs šos pabalstus, banka tos pārskaitīs tiesu izpildītāja kontā.

Tiesu izpildītājam šī nauda desmit dienu laikā jāpārskaita piedzinējam. Nekur nav teikts, ka tas jāizdara desmitajā dienā, tiesu izpildītājs to var pārskaitīt jau nākamajā dienā. Ja nauda būs pārskaitīta piedzinējam, jūs to vairs nevarēsiet atgūt.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā paskaidroja, ka 500 eiro lielo bērnu pabalstu sāk izmaksāt no 20. marta, 200 eiro pabalstu plānots izmaksāt aprīlī.