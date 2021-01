Cīņa, kurai seko līdzi visa pasaule: Volstrītas vilki sit pretī svētdienas investoriem

Jauns.lv jau vēstīja, ka cīņai par nīkuļojošu videospēļu veikalu "GameStop" seko līdzi teju visa pasaule. Īsi pirms veikals tika "aprīts", vietnē "Reddit" mobilizējies entuziastu bariņš nolēma masveidā sākt pirkt šī uzņēmuma akcijas, kā rezultātā to cena "uzšāvās debesīs". Ja iepriekš vienu akciju varēja nopirkt par aptuveni trim dolāriem, tad ceturtdienas vakarā cena pakāpās līdz pat pāri 400 dolāriem, taču pēcāk sāka "slīdēt" lejā, apstājoties pie aptuveni 300 dolāru atzīmes.

Tagad šie biržas trollētāji saņēmuši pretsitienu, jo vairākas platformas, kurās var iegādāties vērtspapīrus, ierobežojušas darījumus ar "GameStop" akcijām, ko skaidro ar regulatoru prasībām un rūpēm par cilvēku maciņiem, jo, akciju cenām atkal krītot, svētdienas investori var zaudēt kaudzi naudas.

Viena no vietnēm, kur katrs var veikt darījumus ar akcijām, ir "Robinhood". Tā ierobežoja dažu "karsto" akciju pirkšanu platformā, pēc kā saņēma gūzmu kritikas gan no parastajiem lietotājiem, gan no slaveniem cilvēkiem un pat no politiķiem, kas pārmet tai negodīgu lielo spēlētāju sargāšanu.

Šobrīd vietnē ir ierobežoti darījumi ar aptuveni 13 "virāliem" uzņēmumiem, tostarp "GameStop"" "AMC Entertainment" un "American Airlines".

Platformas "Robinhood" izveidotājs bulgāru uzņēmējs Vladimirs Tenevs gan skaidro, ka ierobežojumi ieviesti pēc tirgus regulatoru prasības. Viņš pauž, ka piektdien daļa darījumu ierobežojumu tiks atcelta.

Tomēr svētdienas investori ir pikti un skaidro, ka gluži vienkārši gribēja paspēlēties ar Volstrītas vilkiem pēc viņu pašu noteikumiem. "Viņi aptur kapitālismu tikai tad, kad viņiem tas ir izdevīgi. Tas, ko redzam šodien, nav brīvais tirgus. Tā rezultātā ļoti daudzi cilvēki pazaudēja kaudzi naudas," BBC sūdzējās viens no biržas troļļiem, 18 gadus vecs britu students, kurš iegādājās "GameStop" akcijas, pazaudēja 41 dolāru un nolēma no tām atbrīvoties, raizējoties, ka zaudējumi kļūs tikai lielāki.

Viņš stāsta, ka nevar ieiet savā platformas "Trading 212" kontā, jo notiekot kaut kāda viņa datu pārbaude. Students apņēmies izņemt no šīs platformas aptuveni 1000 tur ieguldītās mārciņas un šo servisu vairs nelietot.

Mileniāļi pret būmeriem

Kādēļ moderno tehnoloģiju attīstības un pircēju paradumu maiņas rezultātā lēnām iznīkstoša uzņēmuma akcijas cena piepeši tik strauji pieauga?

Par to parūpējās ASV mazie investori, kuri vienojās masīvā "GameStop" akciju iepirkšanā.

Tas tika darīts ar nodomu sagraut Volstrītas finansistu cerības, ka "GameStop" akcijas cena turpinās kristies un tādējādi būs iespējams nopelnīt, izvēršot "īso pozīciju pārdošanu".

Īso pozīciju pārdošana ir gana bēdīgu slavu iemantojusi metode, kā mēģināt gūt peļņu no kāda uzņēmuma akciju cenas sarukšanas.

Tas darbojas šādi: jūs ar starpnieka palīdzību aizņematies (jā, tas ir iespējams) tāda uzņēmuma akcijas, par kura akcijām jums, kā akciju tirgus pārzinātājam ir stingra pārliecība - to cena turpinās kristies.

Jūs pārdodat aizņemtās akcijas (jā, noteikumi to pieļauj) par pašreizējo cenu, saņemat naudu, un gaidāt, kad akciju tirgus vērtība samazināsies vēl vairāk.

Atcerieties: jums vēl ir pienākums atdot aizņemtās akcijas.

Kad akciju tirgus cena tik tiešām ir sarukusi, jūs tās steidzat iepirkt, lai atdotu tam, no kā aizņēmāties.

Kāda veiksme! Akcijas (neveiksmju, dažādu problēmu, dēļ, kuras mazina uzņēmuma un akciju vērtību) nu maksā ievērojami mazāk un, iegādājoties tik, cik aizņēmāties, jūs atdodat akcijas un vēl pagūstat pietiekami nopelnīt!

Šāda iecere Volstrītas finansistiem bija attiecībā pret nabaga agonējošo "GameStop", kura akcijas cenu turpmāks kritums - ja ne mazo investoru iesaiste - bija absolūti ticams, taču tagad prognozēt, kurš uzvarēs, bet kurš zaudēs, ir ļoti grūti.

Kādēļ jāatbalsta nīkstošs uzņēmums?

Tiem, kuri kaut reizi ir mēģinājuši daudz maz nopietni iesaistīties akciju tirgū vai interesējušies par tā pamata principiem, ir skaidrs, ka lielie spēlētāji, kuri kāda biznesa potenciālo izgāšanos saož pa gabalu, bieži vien nopelna uz šādu uzņēmēju neveiksmju rēķina.

Mūsdienās, kad tehnoloģijas pieļauj daudz efektīvāku savstarpējo komunikāciju, lielam daudzumam mazo investoru rodas iespēja apvienot spēkus kāda viena mērķa labā, lai sašūpotu akciju tirgu un "iedunkātu" lielos spēlētājus, kuri pieraduši valdīt šajā riskanto, dārgo darījumu vidē.

"GameStop" gadījumā par komunikācijas platformu mazajiem investoriem kalpojis pasaulē populārais forums "Reddit", kurā tie vienojušies kampaņā pastutēt kādreiz leģendārā videospēļu veikalu tīklu akciju cenas.