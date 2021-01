Latvijas Banka šogad plāno izlaist precību tēmai veltītu kolekcijas monētu

Latvijas Bankas izsludinātā iepirkuma par precību tēmai veltītās kolekcijas monētas izgatavošanu tehniskā specifikācija liecina, ka monētas aversā un reversā būs apzeltīts uzraksts "JĀ".

Savukārt monētas josla paredzēta gluda, ar gada skaitli "2021", kā arī, iespējams, monētas josla būs apzeltīta. Informāciju par to, vai monētas josta tiks apzeltīta, Latvijas Banka nosūtīs kaltuvei, apstiprinot monētas paraugu.

Monētas minimālā tirāža plānota 2000 eksemplāru, bet maksimālā tirāža paredzēta 3000 eksemplāru. Informāciju par precīzu monētas tirāžu Latvijas Banka nosūtīs kaltuvei, apstiprinot monētas paraugu.

Publiskotā informācija arī liecina, ka kaltuvei, kura uzvarēs iepirkumā, sākotnēji būs jāizgatavo un Latvijas Bankai jāpiegādā četru monētu paraugus - vienu monētu ar matētu virsmu un ar apzeltītu jostu, vienu monētu ar matētu virsmu, bet bez apzeltītas jostas, vienu monētu ar pulētu virsmu un ar apzeltītu jostu, kā arī vienu monētu ar pulētu virsmu, bet bez apzeltītas jostas.

Piedāvājumus monētu kaltuves var iesniegt līdz 2021.gada 9.februāra plkst.10

Paredzamā līgumcena par monētu izgatavošanu ir 62 630 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.