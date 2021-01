Auto ziņas: Toyota Yaris GR. Braukšanas ekstāze jeb visu laiku emocionālākā Toyota

GR jeb Gazoo Racing ir Toyota motorsporta divīzija, kas ar Yaris WRC aizveda līdz pasaules čempiona titulam Otu Tanāku - vai otrādi. Stingri ņemot, GR arī ir tikai Yaris pa pusei. Tas ir garāks, platāks un zemāks. Pakaļējais tilts ir no Corollas, kas izskaidro platās riteņu arkas. Visus četrus riteņus tur neatkarīga piekare un savieno sarežģīta pilnpiedziņas sistēma GR-Four. No parastā Yaris te palikusi tikai riteņu bāze, spoguļi, lukturi un antenas spura uz jumta. Jumts patiešām ir no oglekļa šķiedras, nevis tikai izskatās - mīnus 3,5 kilogrami. Durvis, motorpārsegs un bagāžnieka vāks ir no alumīnija - vēl mīnus 24 kg. WRC mašīnā jumtam jābūt pēc iespējas zemākam, lai neaizsegtu gaisa plūsmu antispārnā, bet Toyota tomēr gribēja paturēt aizmugurējos sēdekļus. WRC tehniskie noteikumi aizliedz stiprināt aerodinamiskos elementus pie pakaļējām durvīm, tāpēc te tādu nemaz nav. Zem motorpārsega papīrlapas svarā slēpjas pasaulē jaudīgākais trīscilindru motors,kāds sastopams ielas automašīnā - 261 zirgspēks. Tilpums arī netipiski liels 3 cilindriem - 1,6 litri. Mazu mašīnu ar lieliem motoriem pasaulē netrūkst, taču tiem visiem pārsvarā ir priekšpiedziņa. GR-Four ir ne tikai centrālais diferenciālis, bet atsevišķs daudzdisku sajūgs katrai pakaļējai asij - tāpat kā Ford Focus RS. Bet pat tam nebija iespējams piepirkt klāt tā saukto Circuit Pack jeb trases pakotni, kurā bez kaltiem diskiem, cietākas piekares un sarkanām bremžu skavām ietilpst arī Torsen tipa diferenciāļi. Gan priekšā, gan aizmugurē.

