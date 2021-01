Gandrīz divas desmitgades Porsche raksturīgā dinamika savienojumā ar iespaidīgu sniegumu bezceļā un tikpat ievērojamu praktiskumu ikdienas lietošanā padarījusi šo automašīnu tik iekārojamu.

Franks Jungs, uzņēmuma arhīva vadītājs: “90. gadu sākumā Porsche pastāvēšana bija apdraudēta. 1992. gads bija sliktākais uzņēmuma vēsturē. Tika saražoti vien 15 000 automašīnu. Porsche koncentrēja visus pūliņus 911. ajam un Boxster. Abiem modeļiem tika izmantotas vienas un tās pašas detaļas. Boxster parādījās 1996. gadā, bet 911 modeļa paaudze 997 - gadu vēlāk.”

Panākumi atgriezās Cufenhauzenē, un Porsche sāka apsvērt trešās modeļu līnijas ieviešanu. Tam bija jābūt sportiskam, universāla pielietojuma transportlīdzeklim jebkura tipa segumam. Projekts, kas startēja ar nosaukumu Kolorādo, vēlāk kļuva pazīstams kā Cayenne.

Doktors Volfgangs Porše: “Mēs par to domājām krietnu laiku, un veicām arī dažas aptaujas, lai uzzinātu, vai mūsu klients vispār spēj iztēloties sport utility klases automobili no Porsche. Atbildes bija visai piesardzīgas, sakot, ka tad šim SUV jābūt arī sportiskam. Un tas ir patiešām svarīgi, jo tā ir daļa mūsu DNS. Cayenne kļuva par pirmo modeli, kas izvilka GTS konceptu no firmas vēstures. Tam bija milzu panākumi. Miljonā Porsche Cayenne arī bija GTS!”