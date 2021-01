Pilnīgi jaunais Hyundai Tucson. Pirmais tests

Ārpuse neatpaliek no iekšpuses. Tucson atkal paaudzies. Tumši hromētā radiatora reste slēpj kādu tikpat tumšu noslēpumu, kas spēj nakti pārvērst dienā. Tā sauktās Parametric Hidden Lights jeb slēptās gaismas tik veikli iestrādātas ažūrajā restē, ka neieslēgtas nav pamanāmas.

Pamatlukturi pēc Citroen modes izvietoti zemu un viens virs otra, tāpēc tālā gaisma vairāk apspīd ceļmalas nekā attālus priekšmetus. Kas zina, varbūt tā ir pat drošāk?

“ Tucson tehnika arī kļuvusi gudrāka un kā lai to saka - tālredzīgāka? Nu piemēram - tam joprojām ir dīzelis. Hyundai negrasās atteikties no efektīvākā iekšdedzes dzinēja kā japāņi.Benzīna dzinēju sarakstā Tuksonam izbūvēta vesela hibrīdu piramīda, kuras apakšā ir pavisam parasts benzīna turbomotors ar rokas kārbu, bet virsotne nemaz nav pabeigta, jo plug in hibrīds iznāks vēlāk,” stāsta Normunds Avotiņš.

Benzīnmotora pamats visiem ir vienāds - 1,6 litru T-GDI turbodzinējs. Vislētākajā Tuksonā tam vispār nav nekādas hibrīdiekārtas, taču nav arī automātiskās kārbas. Tāpēc mūsu skatiens ceļas augšup, uz vieglo hibrīdu ar 48 voltu sistēmu un 180 zirgspēkiem - vai šo.

Hyundai arī šo motoru sauc kautri sauc par vieglo hibrīdu, lai gan pēc uzbūves un parametriem tas ir visīstākais pašuzlādes hibrīds. Pie tam vēl kāds! Tam ir pamatīgs 45 kilovatu elektromotors un 230 ZS summārā jauda.

To ražo gan ar priekšējo, gan visu riteņu piedziņu. Cenas atšķirība ir būtiska, trīs līdz četri tūkstoši eiro.

Normunds Avotiņš: “Tik labi Tucson nekad nav gājis, un piedevām tas ļoti labi stūrējas. Īstajam hibrīdam divsajūga vietā ir īsts "automāts", kaut arī ar tikai sešiem pārnesumiem. Degvielas ekonomiju tas tiešām neveicina, toties braukšanas prieku - gan. Ir lietas, pie kā jāpierod, piemēram, braukšanas virziena izvēle ar pogām kā elektromobiļos un, protams, skārienjūtīgi paneļi no augšas līdz apakšai.”

Starp citu, tas ir standartā tikai premium komplektācijai, Style par to ir jāpiemaksā. Pašam vienkāršākajam Tucson Comfort te ir parastie rādītāji un ekrāns arī ir mazāks.

Tucson ļauj mainīt apgaismojuma toni un spidometra dizainu - līdz pat futūristiskiem kubiem. Braucot tie interesanti kontrastē ar apaļajiem attēliem no aklo zonu kamerām. Pirmo reizi krosoverā uzstādīta ne tikai trīszonu klimata sistēma, bet arī īpaša gaisa jaukšanas sistēma.

Tucson var iedarbināt no ārpuses un palūgt izbraukt no šauras stāvvietas. Ar šo varētu pelnīt naudu pie lielveikaliem - sanāk, sanāk, paskatās uz Hyundai, kas brauc pats!!!

Jaunā Hyundai Tucson cenu diapazons ir ierasti plašs - no 23 tūkstošiem eiro par bāzes modeli līdz pat 40 000 par Premium ar visu iekļautu plus vēl dažām ekstrām, piemēram, panorāmas jumtu.

Secinājumi

Jaunais Tucson nav tikai jauns modelis, tā ir jauna Hyundai automašīnu attīstības pakāpe. Visticamāk, ka pirktākais Tucson būs ar benzīnu un priekšpiedziņu, jo izskats jau nemainās, bet cena gan. Balva par gudru izvēli būs kosmiskā radiatora reste ar slepenajiem lukturiem. Lūk tā!