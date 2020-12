Jaungada brīvdienās būs saīsināts tirdzniecības vietu darba laiks

Trešdien Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts brīvdienās līdz plkst.21 saīsināt tirdzniecības vietu darba laiku. Lēmuma mērķis ir nodrošināt, lai veikalu apmeklētāji un darbinieki varētu savlaicīgi atgriezties mājās, ņemot vērā, ka līdz plkst.22 iedzīvotājiem ir jāatgriežas savās dzīvesvietās.

Līdz ar to laika posmos no 30.decembra līdz 2021.gada 3.janvārim un no 2021.gada 8.janvāra līdz 9.janvārim tirdzniecības vietas darbu beigs ne vēlāk kā plkst.21.

Ekonomikas ministrijā norādīja, ka tādējādi jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, tostarp preču piegāde klātienē šajos datumos ir jāveic līdz plkst.21.

Vienlaikus noteikts, ka darba laika ierobežojums neattiecas uz diennakts aptiekām un degvielas uzpildes stacijām. Tāpat tirgotāji var turpināt veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu darba procesa nepārtrauktību, tostarp darbu maiņās, preču piegādes veikaliem.

Ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tostarp Zemessardzi.