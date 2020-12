Vairāk nekā puse Rīgas ostas uzņēmumu gadu noslēgs ar kravu apgrozījuma pieaugumu

Viens no lielākajiem kravu apjoma pieaugumiem šogad ir bijis uzņēmumā "Extron Baltic".

11 mēnešu laikā terminālī tika pārkrautas 544,1 tūkstotis tonnu kravu, kas ir par 16,7% vairāk nekā pērngad un jau pārsniedz visa 2019. gada kopējo rādītāju. Līdz ar to var droši prognozēt, ka uzņēmums 2020. gadu noslēgs ar ievērojamu kravu apgrozījuma pieaugumu.

Uzņēmums "Extron Baltic" kravu apjomus ir audzējis pastāvīgi, jau sākot ar 2010. gadu. No pavisam mazas stividorkompānijas tas šobrīd ir izaudzis par ievērojamu ostas spēlētāju un pietuvojies pavisam tuvu ostas top 10 kravu termināļiem. Galvenie kravu veidi, ko pārkrauj uzņēmumā, ir metāli, graudaugu kravas un kokmateriāli.

Stāsta "Extron Baltic" valdes priekšsēdētājs Valdis Andersons: “Uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā ir tas, ko vienā vārdā varam dēvēt par ilgtspēju. Vairāk nekā piecus gadus atpakaļ nospraustā darbības stratēģija paredzēja galvenokārt attīstīt vietējās izcelsmes kravu pārkraušanu. "Extron Baltic" piestātnes ar nelielu iegrimi nav piemērotas lielu kuģu apkalpošanai, tādēļ kā perspektīvākās tika izraudzītas kravas, ko pārvadā ar nelieliem kuģiem. Šāda ne pārāk straujas, bet neatlaidīgas izaugsmes pieeja šodien ir atmaksājusies.”

“Šī gada īpašā tendence mūsu terminālī, tāpat kā visos citos ostas termināļos, kas pārkrauj kokmateriālu kravas, ir ievērojams pieaugums zāģmateriālu segmentā. Šī tendence viennozīmīgi ir saistīta ar Brexit procesu un klientu vēlmi nosūtīt pēc iespējas vairāk zāģmateriālu uz Lielbritāniju pirms Brexit iestāšanās 2021. gada 1. janvārī,” aizejošā gada rādītājus uzņēmumā "Extron Baltic" komentē Valdis Andersons.

"Extron Baltic" ir lielākais metālu ģenerālkravu pārkrāvējs Rīgas ostā. Uzņēmumā apstrādā 98% no visām metāla izstrādājumu ģenerālkravām ostā. Metāls ir tā produkcija, kas kuģos dodas nevis prom no Rīgas, bet tiek importēta. Metālu kravas terminālī ierodas no lielajiem metālapstrādes uzņēmumiem Krievijā, lai pēc tam pa sauszemes ceļiem dotos pie klientiem Latvijā, un tuvējā reģionā.

“Mūsu priekšrocība metālu kravu tirgū ir plašā un tieši šīm kravām labi piemērotā termināļa teritorija. Agrāk šeit atradās betona konstrukciju ražotne, kuras infrastruktūra – celtņi un plašās noliktavas – izrādījās izcili piemērota metāla produkcijas pārkraušanai. Līdz ar to šajā segmentā varam būt ļoti efektīvi,” norāda Valdis Andersons.

Turklāt termināļa teritorijā darbojas arī metālapstrādes uzņēmums, kas apstrādā ar kuģiem saņemto metālu, ražo lielizmēra metāla konstrukcijas, kuras savukārt ar kuģiem nosūta tālāk patērētājiem. Šāda veida ražošana ostas teritorijā rada sinerģijas efektu – ražošanas uzņēmumam piedāvā izdevīgus izejvielu un gatavās produkcijas loģistikas nosacījumus, bet ostas terminālim nodrošina stabilu kravu apgrozījumu ilgtermiņā. Tādēļ šāda veida augstas pievienotās vērtības ražošana Rīgas ostā tiek īpaši veicināta un atbalstīta.