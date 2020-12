“Olainfarm” medikamenti nonāk pie pacientiem Krievijā atbilstoši jaunajiem zāļu verifikācijas noteikumiem

“Olainfarm" ir apņēmies uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, tai skaitā vienā no lielākajiem tirgiem – Krievijā. Mēs uzskatām, ka zāļu serializācijas un izsekojamības noteikumu ieviešana nodrošina labāku produktu aprites izsekojamību un pacientu aizsardzību pret zāļu viltojumiem. “Olainfarm” rūpīgi strādāja roku rokā ar starptautiskiem programmatūras piegādātājiem, IT ekspertiem, Krievijas ekspertiem zāļu verifikācijas sistēmu ieviešanā. Šobrīd process ir noslēdzies – pārbaudīts, apstiprināts un novērtēts kā drošs un uzticams. Pirmie, augstas kvalitātes kardioloģijas preparāti veiksmīgi ieviesti tirgū un nonākuši pie pacientiem,” saka Elena Bušberga, AS “Olainfarm” valdes locekle un izpilddirektore.

“Olainfarm” šī gada jūnija beigās sadarbības partneriem Krievijā nosūtīja produkciju 8 miljonu eiro apmērā, tādējādi nodrošinot medikamentu pieejamības nepārtrauktību pacientiem Krievijas jaunās zāļu verifikācijas un izsekojamības sistēmas pārejas posmā. Medikamenti pakāpeniski nonāk pārdošanā, tādējādi samazinot arī piegādes apjomus uz Krieviju šī gada otrajā pusgadā.

Kā ilgtermiņa ieguldījumu “Olainfarm” ir dibinājis meitas uzņēmumu Krievijā, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu Krievijas medicīniskajā nozarē un ļauj izpētīt tirgu, pielāgojot “Olainfarm” piedāvājumu atbilstoši un aktuāli klientu vajadzībām. Jaunais “Olainfarm” meitas uzņēmums ir izveidojis spēcīgu digitālo komunikāciju, pacientu atbalsta programmas, kurās diskutē par nemieru un trauksmi, un izglītības platformu veselības aprūpes profesionāļiem, kurā kopš 1. septembra reģistrējušies jau 7000 lietotāju.

Speciālas zāļu serializācijas un izsekojamības sistēmas ieviešana, ražotājam nozīmē ievērojamas investīcijas un ražošanas līniju sagatavošanā. Šim mērķim AS “Olainfarm” pirms gada, oktobrī, svinīgi atklāja jaunu ražošanas korpusa ēku, kuras būvniecībā un iekārtu iegādē tika ieguldīti aptuveni 3,6 milj. eiro.

Par “Olainfarm”

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi zāļu un ķīmisko farmaceitisko produktu ražošanā. AS “Olainfarm” ir TOP14 ražošanas uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Krieviju un citām NVS valstīm, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Āziju un Austrāliju. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir radīt ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot uzkrātās ražošanas un pārdošanas zināšanas.