Lidostā "Rīga" darbu uzsāk sistēma, kas ļauj paātrināt pasažieru pasu kontroli

Kopumā lidostā "Rīga" ir izvietoti 8 ABC vārti, no kuriem četri atrodas pirmā stāva C sektora ielidošanas zonā, divi – pirmā stāva C sektora transfēra zonā un divi – otrā stāva C sektora izlidošanas zonā.

Kā norāda robežsardze, ABC vārtus var izmantot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir elektroniskā ceļošanas dokumenta (elektroniskās pases) turētāji. ABC vārtos tiks veikta ārējo robežu šķērsojošo Eiropas Savienības pilsoņu robežpārbaude, atbilstoši Šengenas Robežu kodeksa nosacījumiem.

"ABC vārtu sistēmas ir veiksmīgi pierādījušas sevi starptautiskajās lidostās visā pasaulē, ļaujot ievērojami paātrināt pasu kontroli pasažieriem. ABC vārtu sistēma lidostā "Rīga" nodrošinās iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem šķērsot robežu ātrāk, negaidot rindās pirms robežpārbaudes kabīnēm, tādējādi nodrošinot arī raitāku trešo valstu valstspiederīgo robežpārbaudi," uzskata Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.

Projekts "ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenots Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums 1 862 587 EUR.